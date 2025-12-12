Partidazo en la Lliga Comunitat entre los únicos invictos: La UE Tavernes visita al líder CD Acero
El choque, si la lluvia no lo impide, es a las 18.30 horas en el Estadio El Fornás del Port de Sagunt
Con previsión del 100% de lluvia debido a la Borrasca Emilia, este domingo, a las 18.30 horas, está previsto en el Estadio el Fornás del Port de Sagunt el gran partido de la 14ª jornada de la Lliga Comunitat entre los dos únicos invictos del grupo Norte de la categoría.
El CD Acero, líder indiscutible con 35 puntos (11 triunfos y 2 empates) recibe a la UE Tavernes, segundo clasificado, con 29 puntos (8 victorias y 5 empates). Encuentro en la cumbre que promete emoción, intensidad y buen juego entre dos grandes conjuntos, que aspiran a subir a 3ª RFEF.
El CD Acero es un equipo hecho para ascender y por ahora su marcha casi que no puede ser mejor, exhibiendo todo su potencial con 27 goles a favor y 10 en contra. El Tavernes es el menos goleado del grupo con 6 tantos en contra y ha marcado 26 en lo que va de campeonato.
Los "rogets solo tienen la baja de Joan. Los jugadores y cuerpo técnico están muy ilusionados y con la moral a tope, conscientes de que ganar significa dar un paso de gigante ante un rival que querrá imponer su juego ante su afición.
El mister vallero comenta que "no tememos a nadie y vamos a salir a ganar, aunque todos somos conscientes de las dificultades".
