Simulacro de emergencia en la estación de tren de Gandia

Renfe, con la colaboración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ha realizado esta madrugada un simulacro técnico restringido de emergencia en la estación de Gandia. Esta actuación forma parte del proceso de implantación del Plan de Emergencia de la estación subterránea, que se enmarca en el plan de acción anual de autoprotección diseñado por la empresa ferroviaria para sus instalaciones y servicios.

Según ha informado Renfe, el simulacro ha contado con la colaboración externa de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas ante Emergencias (112), Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil de Gandia y Servicios Sanitarios (SESCV).

El simulacro ha sido un incendio en el último coche de una unidad de Cercanías a la entrada de la estación, fruto del cual se producen heridos y es necesario evacuar al resto de viajeros. Además, unos minutos después, se produce un incendio en el local del grupo electrógeno, en el andén 2 de la estación en donde están trabajando dos personas.

El personal de conducción de Renfe al mando del tren ha sido quien ha detectado la emergencia, dando la primera comunicación al Puesto de Mando de Adif. También ha intervenido el resto del equipo de a bordo del tren, formado por personal del colectivo comercial de Renfe y por el personal de seguridad; así como la figura del director del Plan de Actuación ante Emergencias y jefe de Emergencia de los planes del tren y la estación.

En el tren viajaban unas 100 personas. En el simulacro del incidente se producen 7 heridos en el tren, 2 graves, 3 moderados y 2 leves. Además, 4 heridos en la estación (2 graves, 1 moderado, 1 leve) que necesitan ser rescatados y atendidos por los servicios de intervención en emergencias, evacuados por el Equipo de a Bordo y por el personal de la estación en zona de andenes.

Con el aviso al Centro de Coordinación de Emergencias 112 se activa el protocolo de comunicación previsto en los planes. Después de una primera valoración de daños por parte del personal a bordo, Renfe nombra un jefe de Emergencia, que coordina la actuación de los servicios internos y sirve de enlace con los servicios externos de ayuda. Se procede a la evaluación del estado de los viajeros y a su posterior evacuación en ambulancias y al traslado del resto de viajeros según el plan alternativo de transporte establecido.

Los objetivos específicos de este simulacro son verificar la funcionalidad del plan de emergencia para la estación de Gandia y del plan de actuación, evacuación y rescate del tren, elaborados por Renfe, garantizar la coordinación entre Renfe, Adif y los servicios de ayuda interna y externa ante una incidencia y familiarizar a los servicios de emergencia con los protocolos, figuras y características específicas del transporte ferroviario y de los propios planes de actuación en emergencia, además de analizar la evolución de los niveles de “liderazgo y coordinación” ante emergencias, llevados a cabo en simulacros de años anteriores.

Estos planes se sitúan en el marco de las actuaciones realizadas por Renfe para la mejora continua de la seguridad de sus instalaciones y servicios y de los viajeros que transporta. Su estructura contempla el protocolo de actuación a seguir en cualquier tipo de incidencia. Para ello, se ha realizado un estudio pormenorizado de todas las instalaciones, con una completa evaluación de riesgos y de medios de protección, así como de los procedimientos que deben seguir los servicios de Renfe implicados y las ayudas externas en función del tipo de incidencia.

Este tipo de simulacros, contemplados en los planes de acción de autoprotección anuales, son esenciales para mejorar la preparación, la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias, consolidando la confianza de los viajeros y la profesionalidad de los equipos implicados.