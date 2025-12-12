La UE Tavernes "B" y el Racing Rafelcofer CF pugnan por el liderazgo en Tercera FFCV

La UE Tavernes de la Valldigna 'B' y el Racing Rafelcofer CF son los dominadores de la Liga en Tercera FFCV hasta la fecha. Ambos comparten el liderazgo con 24 puntos en su casillero tras diez partidos jugados.

El conjunto vallero reanuda el campeonato liguero de local este sábado frente al CF Simat "B" a las 17.30 horas en el Municipal, mientras que los coferers visitan este domingo al CF Promeses Sueca "B" en partido programado a las 12.15 horas.

También en esta jornada se juegan los siguientes choques: Senyera CF vs Villalonga CF "B" a las 16 horas del sábado; CD Xeraco vs Sollana CF "B" a las 16.30 horas; Benirredrà CF vs Pego CF "B" a la misma hora; CE Conde vs Piles CF a las 18 horas y UD Ondarense vs Safor CF Gandia "B" a las seis de la tarde.