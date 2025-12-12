La UE Tavernes "B" y el Racing Rafelcofer CF pugnan por el liderazgo en Tercera FFCV
Los dos equipos están empatados a puntos al frente del grupo 10º de la categoría
La UE Tavernes de la Valldigna 'B' y el Racing Rafelcofer CF son los dominadores de la Liga en Tercera FFCV hasta la fecha. Ambos comparten el liderazgo con 24 puntos en su casillero tras diez partidos jugados.
El conjunto vallero reanuda el campeonato liguero de local este sábado frente al CF Simat "B" a las 17.30 horas en el Municipal, mientras que los coferers visitan este domingo al CF Promeses Sueca "B" en partido programado a las 12.15 horas.
También en esta jornada se juegan los siguientes choques: Senyera CF vs Villalonga CF "B" a las 16 horas del sábado; CD Xeraco vs Sollana CF "B" a las 16.30 horas; Benirredrà CF vs Pego CF "B" a la misma hora; CE Conde vs Piles CF a las 18 horas y UD Ondarense vs Safor CF Gandia "B" a las seis de la tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tavernes pierde el pleito y tendrá que rescindir el contrato del muro del Vaca
- Se hunde el puente en tierra de nadie entre la Safor y la Marina Alta
- Un piloto con un gran crecimiento personal y trágico final
- Siempre seremos los cuatro': Dolor en el entierro del joven piloto de Gandia
- La justicia obliga a Gandia a mantener la Zona Acústicamente Saturada de la playa
- Orgullo de abuela
- Llegan las licencias de obra en Marenys de Gandia tras veinte años de trámites
- Compromís Més Gandia pide a Pérez Llorca reabrir las Urgencias 24 Horas en el barrio de Corea