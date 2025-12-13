Llocnou de Sant Jeroni no se amplía

Llocnou de Sant Jeroni, que con 580 habitantes es uno de los municipios más pequeños de la Safor, no va a poder ampliar su casco urbano. Pese a la evidente falta de vivienda y al deseo de muchos vecinos jóvenes de poder quedarse a vivir en su localidad, el Plan Parcial Monestir, que busca el ensanche urbano hacia la autovía CV-60, ha sido rechazado por el pleno del ayuntamiento.

Ese proyecto, impulsado por el Gobierno local del PSPV liderado por el alcalde, Ricard Igualde, ya contaba con el rechazo de Compromís, y también de la concejala socialista María Elia Artés, que es propietaria de una cochera en la zona afectada y se considera perjudicada por esta iniciativa.

En esa situación, el alcalde Igualde encargó un informe jurídico a un bufet privado que asesora al ayuntamiento y que concluye, en su opinión, que hay dos concejalas con un un interés personal o familiar en el Plan Parcial Monestir. Se trata de la citada María Elia Artés y otra del grupo de Compromís, Maria Teresa Jaijo, de manera que la primera autoridad local alertó a ambas para que se ausentaran en el transcurso y la votación del pleno.

Ese informe jurídico, en cambo, se interpreta en Compromís en el sentido de que no existe incompatibilidad de ambas concejalas y por eso las dos pueden emitir su voto. Así ocurrió en la sesión corporativa celebrada la noche de este jueves, donde la totalidad de los siete concejales emitieron su veredicto.

Al sumarse el voto de Artés a los tres de Compromís, que alega falta de información en el proyecto urbanístico, el Plan Parcial Monestir fue rechazado y no se va a poder tramitar.

El PSPV valora ahora si, con ese informe de abogados en la mano, abre un procedimiento para tratar de anular la votación o si da por zanjado el asunto y deja el debate a criterio de los vecinos y se traslade a las elecciones municipales que tendrán lugar en año y medio.

El casco urbano de Llocnou de Sant Jeroni con la zona urbanizable afectada por el Plan Parcial Monestir en la parte inferior de la imagen. / Levante-EMV

El Plan Parcial Monestir contempla 21.263 metros cuadrados de suelo que ya tiene la condición de urbanizable. Allí saldrían parcelas para construir al menos 35 viviendas porque en Llocnou hay casas vacías, pero casi todas se venden a precios que se consideran desorbitados, más aún teniendo en cuenta que las que llevan años cerradas deben reformarse en profundidad y requieren un importante aporte de dinero.

Pese a eso, y respecto a ensanche, la existencia de construcciones que se levantaron sin licencia, así como las cantidades que tendrían que pagar los propietarios de suelo para urbanizar, ha generado el rechazo al proyecto entre algunos vecinos.

Aun así, lo que realmente ha impedido aprobar el Plan Parcial Monestir de Llocnou son las discrepancias manifestadas en el ayuntamiento. Compromís lo rechaza por ser «una actuación precipitada, costosa y situada en una zona ambientalmente delicada que puede generar más problemas que soluciones». Y en el PSPV, partido que sigue defendiendo el proyecto, surgió el rechazo de la concejala díscola que, como se evidenció en el pleno, quiere garantías de que se va a mantener una cochera que tiene en esa zona.

El alcalde en un pleno caótico: «Estoy cansado por esta puñalada»

El pleno de Llocnou de Sant Jeroni que trató, por segunda vez, el Plan Parcial Monestir fue lo más alejado a un acto de diálogo y de intercambio de pareceres que concluye con la votación de los concejales.

El alcalde, Ricard Igualde, confesó al principio: «Estoy cansado», en referencia al hartazgo que siente por esta cuestión y, sobre todo, por el enfrentamiento que ha mantenido con la concejala de su grupo que no está dispuesta a dar el voto que le pide el partido. Cuando Dani Signes, concejal de Compromís, le pidió a qué se refería, el alcalde apostilló: «cansado por esta puñalada» que le impide aprobar el ensanche urbano que, a su entender, demandan la mayoría de vecinos de la localidad.

Desde el inicio de la sesión los asistentes, que casi llenaron la sala, interrumpieron las palabras de los concejales, y ni siquiera los representes de la corporación podían expresar con el debido sosiego sus argumentos.

De tal grado fue el desbarajuste que algunos concejales, representantes de partidos y alcaldes de otras localidades no ocultaron su sorpresa por lo visto y coincidieron que esas no son formas de proceder en una administración local, por muy pequeño que sea el municipio afectado.

A esta situación contribuye el hecho de que Llocnou carece de secretario municipal. El cargo lo tiene que desempeñar una mujer que ni siquiera es funcionaria. Compromís ha remitido a la diputación un escrito para determinar si eso es legal. De no ser así, se podrían quedar invalidados los plenos celebrados sin secretario.