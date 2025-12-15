Las cadetes del CV Arenas Hotel Gandia dan una nueva alegria en una jornada marcada por los aplazamientos
Los alevines aún deben disputar sus jornadas autonómicas el próximo fin de semana
Pese a que el mal tiempo obligó a aplazar las competiciones escolares del sábado y las autonómicas alevines del domingo, el Club Voleibol Arenas Hotel Gandia puede dar por positivo el fin de semana pasado gracias a la trabajada victoria del equipo cadete en su desplazamiento al siempre difícil campo del CV Sedaví.
Y es que el partido se presentaba como crucial para que las chicas del Grau empezaran a marcar el camino que piensan recorrer en esta segunda parte de la temporada: o mantener la categoría por quinta vez consecutiva desde su creación o el camino de la ilusión y de la lucha por la primera plaza y el posible paso a las eliminatorias previas a la final autonómica.
Dos importantes bajas hacían aún más cuesta arriba el objetivo, pero contra pronóstico el equipo sacó su cara competitiva del año pasado y logró una trabajada y justa victoria que lo deja segundo de la tabla con tres jornadas disputadas.
El resultado final de 2-3 con parciales tan ajustados como 25-19/ 25-27 /25-27 /25-16 y un vibrante 14-16 en el quinto, muestra lo competido de un partido que se prolongó durante más de dos horas y en el que las visitantes lograron su segunda victoria consecutiva y dos puntos que las dejan segundas en el grupo y en plena lucha con rivales como Grau de Castellón o CV Valencia , que parece pueden ser los otros candidatos a esa ansiada primera plaza.
Ahora las mayores pararán hasta el 9 de enero cuando visitarán Castellón para enfrentarse al líder del grupo, mientras que los pequeños siguen trabajando en la preparación de los autonómicos del fin de semana del 20 y 21 de diciembre que se disputarán a nivel femenino en el Real de Gandia y en masculino en Xátiva.
