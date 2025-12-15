Las cadetes del CV Arenas Hotel Gandia dan una nueva alegria en una jornada marcada por los aplazamientos

Pese a que el mal tiempo obligó a aplazar las competiciones escolares del sábado y las autonómicas alevines del domingo, el Club Voleibol Arenas Hotel Gandia puede dar por positivo el fin de semana pasado gracias a la trabajada victoria del equipo cadete en su desplazamiento al siempre difícil campo del CV Sedaví.

Y es que el partido se presentaba como crucial para que las chicas del Grau empezaran a marcar el camino que piensan recorrer en esta segunda parte de la temporada: o mantener la categoría por quinta vez consecutiva desde su creación o el camino de la ilusión y de la lucha por la primera plaza y el posible paso a las eliminatorias previas a la final autonómica.

Dos importantes bajas hacían aún más cuesta arriba el objetivo, pero contra pronóstico el equipo sacó su cara competitiva del año pasado y logró una trabajada y justa victoria que lo deja segundo de la tabla con tres jornadas disputadas.

El resultado final de 2-3 con parciales tan ajustados como 25-19/ 25-27 /25-27 /25-16 y un vibrante 14-16 en el quinto, muestra lo competido de un partido que se prolongó durante más de dos horas y en el que las visitantes lograron su segunda victoria consecutiva y dos puntos que las dejan segundas en el grupo y en plena lucha con rivales como Grau de Castellón o CV Valencia , que parece pueden ser los otros candidatos a esa ansiada primera plaza.

Ahora las mayores pararán hasta el 9 de enero cuando visitarán Castellón para enfrentarse al líder del grupo, mientras que los pequeños siguen trabajando en la preparación de los autonómicos del fin de semana del 20 y 21 de diciembre que se disputarán a nivel femenino en el Real de Gandia y en masculino en Xátiva.