El Circuit Caixa Popular mantiene la XXIII Carrera Popular Penya Real de Gandia como última del año

La XXIII Carrera Popular Penya Real de Gandia se mantiene como última de 2025. En principio, estaba programada para este domingo, 14 de diciembre, pero fue aplazada por la alerta roja meteorológica.

Pues bien, la organización del Circuit y la de la carrera junto al Ayuntamiento y la Policía Local del Real han decidido que la cita competitiva del atletismo popular se dispute este domingo que viene, día 21 de diciembre, para no alterar más el calendario. Así pues, la decimoquinta prueba puntuable del VIII Circuit de Carreres Popular Safor-Valldigna Caixa Popular se correrá a partir de las 09.30 horas.

El circuito para la prueba tiene un recorrido semiurbano, con una distancia de 7.800 metros. La línea de salida y llegada estarán ubicadas en la plaza de la Llibertat.

La del Real de Gandia será la última del año 2025, ya que después solo quedarán por disputarse las de Rafelcofer el 18 de enero, Palmera el 25 de enero y Benirredrà el 8 de febrero.