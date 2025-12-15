Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Club Deportivo de Pesca Gandia premia a sus mejores deportistas de 2025 en su Cena de Gala Anual

El alcalde de la ciudad preside el acto que reúne a los socios de la entidad

Una imagen del acto con presencia mayoritaria de socios y deportistas / Natxo Francés

Salva Talens

Gandia

El Club Deportivo de Pesca Gandia celebró el pasado sábado, 13 de diciembre, su tradicional Cena de Gala Anual, un evento que reunió a deportistas, socios, autoridades y colaboradores para reconocer los logros deportivos alcanzados durante la temporada 2025.

Durante el acto, que tuvo lugar en el Complejo San Marcos, se hizo entrega de los premios correspondientes a las diferentes modalidades deportivas del club: Regularidad Mar, Regularidad Nocturno, Corcheo Competición, Concurso Especial Damas y el Concurso Especial 24 Horas, destacando el alto nivel competitivo y la constancia demostrada por los participantes a lo largo del año en curso.

Gala Anual de entrega de premios del Club Deportivo de Pesca Gandia

Gala Anual de entrega de premios del Club Deportivo de Pesca Gandia / Salva Talens / Natxo Francés

Una gala en la que se puso en valor los casi 100 años de existencia de la entidad, que cuenta con cerca de 1.500 socios, y en la que se premió a deportistas por sus logros en las numerosas competiciones nacionales e internacionales en las que han participado, así como directivos del club por su trayectoria y su aportación al mundo de la pesca.

Cabe recordar que esta temporada ha sido excelente en lo que se refiere a los logros deportivos ya la organización de competiciones. Ambos aspectos han sido reconocidos por la Federación Española de Pesca con la designación de Gandia como sede del Campeonato del Mundo de Pesca de Corcheo Mar 2028, una cita internacional que reunirá a los mejores equipos del planeta.

La gala contó con la presencia de autoridades y representantes institucionales, quienes acompañaron al club en una noche marcada por el reconocimiento al esfuerzo y al compromiso deportivo con la entidad.

