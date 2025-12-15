El Club Rem Cia suma dos medallas en el Circuito Nacional Open de Remo Indoor 2025

Un grupo de once deportistas del Club de Rem Cia Gandia, de distintas categorías y edades, han competido este pasado fin de semana en el Circuito Open de Remo Indoor 2025, una competición de remoergómetro convocada por la Federación Española de Remo que permite competir online contra deportistas de todo el país, cada uno desde su sede, pero todos remando al límite.

El formato no deja margen para esconderse: 1.000 metros para veteranos y veteranas; 2.000 metros los absolutos y una prueba sprint de 250 metros para todas las categorías. Potencia, resistencia y cabeza fría. Todo cuenta.

En la categoría de veteranas, de 50–59 años, Encarna Vela se colgó el oro, proclamándose, además, vencedora de las tres pruebas del circuito. Regularidad, trabajo, fuerza y experiencia. No hay más misterio. En la misma categoría, gran actuación de Marta Muelas (4ª) y Luz Lluesma (9ª).

En veteranas de 40–49 años, María Hernández firmó una meritoria 5ª posición y Mar Aranda fue 10ª. En veteranas, de 60 a 69 años, medalla de bronce para Josela Colomer y cuarto puesto de Nuria Lobera. Nivel altísimo y mucha garra.

En la competición masculina: Adrián Ortuño, 6º en VM 30–39; Guillermo Gimeno, 5º en VM 50–59 y Juan Pablo Martínez Espí, 5º en VM 60–69. Y en Peso Ligero Femenino, 2000 metros, Ana Muñoz Fuster logró una sólida 5ª posición.

El sprint se disputó sobre 250 metros de puro fuego. La prueba corta no perdona. Aquí no hay estrategia, solo piernas, corazón y cabeza. En Sprint Veterano Femenino: 4ª Encarna Vela; 6ª Marta Muelas; 11ª María Hernández; 19ª Mar Aranda; 20ª Josela Colomer; 26ª Luz Lluesma y 32ª Nuria Lobera.

Más allá de los resultados, que son dos medallas muy luchadas, fue un gran día para el club. Un día de esfuerzo compartido, de animarse unas a otras, de sumar desde cada categoría y de seguir construyendo comunidad, compromiso e ilusión.