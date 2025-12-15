Contundente victoria del CR Inter Alpesa A ante el CR Universidad Católica de Valencia (5-81)
Al conjunto "interpobles" le resta un partido antes de cerrar el año en la Liga de 1ª Territorial
Pepe Juan
El Club Rugby Inter Alpesa A saldó con una aplastante victoria su visita a Picanya, donde se impuso al CR Universidad Católica de Valencia (5-81). El dominio del Inter fue absoluto en todas las fases del juego y desde el minuto 4 cuando ensayó Óscar Verdú hasta el descanso ensayaron por partida doble Clemente Charles Langloys y Gonzalo Martín, Héctor Chonet, Facundo Uriburu y Gabriel Alejandro Vázquez. Las transformaciones fueron de Guillermo Ahuir, llegando al descanso con 0-50.
En la segunda parte, el equipo local salió a por todas y en el minuto 47 conseguía un ensayo, pero el Inter Alpesa no quería dejarse sorprender y siguió con su juego rápido y frenético, consiguiendo ensayos de Víctor Sieres, Gabriel Alejandro Vázquez, Valentín López, Gonzalo Martín y Rubén Manzanera, transformados por Guillermo Ahuir, llegando al final del partido con el resultado de 5 a 81, ratificando la superioridad del Inter Alpesa.
Los hombres de Guillermo Ahuir visitarán al CURM de Murcia antes del parón navideño, en partido programado el sábado, 20 de diciembre.
