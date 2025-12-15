El CV Real de Gandia completa un fin de semana muy positivo en competición

El primer equipo senior del Club Voleibol Real de Gandia, el Bollo Natural Fruit CVRDG, suma una victoria clave ante el CV Mutxamel, (3-1), segundo clasificado de la liga. El conjunto dirigido por Alejandro Terrero firma un partido muy sólido con protagonismo de todas las jugadoras. Destaca especialmente la actuación de la cadete, Adriana Vercher, que continúa consolidándose como colocadora en una categoría de gran exigencia.

También muy relevante ha sido el triunfo del cadete de 1ª Autonómica por 1-3 ante el CV Illa Grau de Castellón en la Liga Oro. El equipo entrenado por Luis Ramón mantiene intactas sus opciones de luchar por la final autonómica, que da acceso al Campeonato de España.

En categoría infantil, el conjunto de 1ª Autonómica vence por 0-3 al CV Torrent en la Liga Plata, resultado que le permite seguir con opciones de disputar la previa de la fase final.

El Infantil de Segunda, el Saleroso CVRDG, entrenado por Claudia Giménez, consiguió una victoria de gran valor por 1-3 en la pista del CV Picassent, rival directo de la parte alta. Con este triunfo, el conjunto realero se sitúa líder en solitario de la clasificación.

Excelente jornada también para los equipos zonales dirigidos por Alba Anaya. El Infantil Sklum CVRDG y el Cadete se impusieron ambos por 3-0 al CV Altea en sus respectivos encuentros.

También hubo derrotas como las del Juvenil de Tercera ante el Nou Algemesí (3-0), del Cadete Zonal Sklum CVRDG frente al CV Finestrat (0-3) y del Segunda Cadete ante Altamira Valencia (3-0).