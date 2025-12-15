El derbi de Segunda FEB Proinbeni UpB Gandia vs CEB Llíria ya tiene nueva fecha y hora

El derbi de Segunda FEB Proinbeni UpB Gandia vs CEB Llíria fue aplazado por culpa de la alerta roja meteorológica, pero ya tiene fecha y hora tras el acuerdo alcanzado por ambos clubes con el beneplácito de la Federación Española de Baloncesto.

Será este miércoles, 17 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Pabellón Municipal de Gandia. Es el único encuentro que no ha podido jugarse en la undécima jornada del campeonato.

Los resultados de este fin de semana han querido que Amics Castelló se quede provisionalmente solo al frente de la tabla en el grupo Este de la categoría con 8 triunfos y 3 derrotas, seguido de cuatro equipos con 7 victorias: Bueno Arenas Albacete Bàsquet, Clas Bàsquet Sant Antoni, Lobe Huesca La Magia y Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia. El CEB Llíria quedaría en octava posición con 6 y 4 en su casillero.

La competición nacional jugará una última jornada del año el fin de semana del 20 y 21 de diciembre y se reanudará el 3 de enero del año nuevo.