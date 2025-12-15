El Festival Mediterránea de Gandia confirma nuevas actuaciones para su edición de 2026

El Festival Mediterránea de Gandia 2026 confirma nuevas actuaciones. A los grupos ya anunciados Love of Lesbian, Carlos Ares, Karavana, Niña Polaca, Niños Bravos y Zahara Rave, ahora el "Medi" suma a LA M.O.D.A. -presentando su nuevo disco "San Felices" y sus temazos de siempre, además Ultraligera /sin duda, el grupo español indie más deseado del momento), Ginebras y sus irresistibles melodías popis y las nuevas sensaciones que proponen las emergentes y jóvenes bandas independientes Fontán y Nuevos Vicios.

La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) es un septeto con un sonido marcado por los instrumentos que tocan (acordeón, clarinete, mandolina, banjo...) y por la tierra de la que vienen.ç

Ultraligera es una banda de rock alternativo surgida en 2021. Sus letras, que cuentan historias sobre personajes descarriado y sus viajes.

Ginebras son Magüi (guitarra rítmica y voz principal), Sandra (guitarra solista y segundas voces), Raquel (bajo) y Juls (batería), cuatro chicas con ganas de comerse el mundo.

Las cuatro integrantes de la formación "Ginebras" / Festival Mediterránea

Fontán es una banda madrileña liderada por Samu y Carlos, que fusiona indie-rock, pop-rock y rock alternativo en canciones.

Nuevos Vicios es una banda de indie-rock formada por tres chavales de Valencia: Pablo Navarro (Voz y Guitarra), Samuel Saez (Guitarra y Voz) y Luis Rus (Batería).

Mediterránea es la perfecta simbiosis entre un festival y el lugar y la fecha en el que se celebra. En pleno mes de agosto, en Gandia.

Los abonos ya están a la venta en ticketvip.