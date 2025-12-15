El Festival Mediterránea de Gandia confirma nuevas actuaciones para su edición de 2026
La séptima edición se celebrará durante el fin de semana del 13 al 15 de agosto en el parque Ausiàs March
El Festival Mediterránea de Gandia 2026 confirma nuevas actuaciones. A los grupos ya anunciados Love of Lesbian, Carlos Ares, Karavana, Niña Polaca, Niños Bravos y Zahara Rave, ahora el "Medi" suma a LA M.O.D.A. -presentando su nuevo disco "San Felices" y sus temazos de siempre, además Ultraligera /sin duda, el grupo español indie más deseado del momento), Ginebras y sus irresistibles melodías popis y las nuevas sensaciones que proponen las emergentes y jóvenes bandas independientes Fontán y Nuevos Vicios.
La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) es un septeto con un sonido marcado por los instrumentos que tocan (acordeón, clarinete, mandolina, banjo...) y por la tierra de la que vienen.ç
Ultraligera es una banda de rock alternativo surgida en 2021. Sus letras, que cuentan historias sobre personajes descarriado y sus viajes.
Ginebras son Magüi (guitarra rítmica y voz principal), Sandra (guitarra solista y segundas voces), Raquel (bajo) y Juls (batería), cuatro chicas con ganas de comerse el mundo.
Fontán es una banda madrileña liderada por Samu y Carlos, que fusiona indie-rock, pop-rock y rock alternativo en canciones.
Nuevos Vicios es una banda de indie-rock formada por tres chavales de Valencia: Pablo Navarro (Voz y Guitarra), Samuel Saez (Guitarra y Voz) y Luis Rus (Batería).
Mediterránea es la perfecta simbiosis entre un festival y el lugar y la fecha en el que se celebra. En pleno mes de agosto, en Gandia.
Los abonos ya están a la venta en ticketvip.
