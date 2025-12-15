Jornada de contrastes y aprendizaje para el Chef Amadeo Gandia Billar Club

El Chef Amadeo Gandia Billar Club vivió una jornada autonómica intensa, marcada por resultados muy distintos pero con un denominador común: compromiso, competitividad y una clara apuesta por el crecimiento deportivo a largo plazo. Los equipos del club volvieron a representar con orgullo unos valores que van mucho más allá del marcador.

En la División de Honor de la Comunitat Valenciana, el Chef Amadeo gana 0-8 al Ateneo Valencia. Exhibición de autoridad del equipo gandiense, que firma una contundente victoria en un encuentro muy serio y completo desde el primer momento. El equipo supo imponer su ritmo desde el inicio, mostrando solidez, concentración y una gran capacidad para gestionar cada partida. Las actuaciones fueron destacadas en todas las mesas, reflejo del excelente momento competitivo del grupo y del trabajo constante que se realiza semana tras semana. Una jornada redonda que refuerza la confianza del equipo y consolida su posición en la competición.

En 2ª División Autonómica se repitió el mismo resultado, pero al revés, con un 8-0 a favor del Ateneo ante Chef Amadeo Gandia "B". Resultado adverso en un encuentro muy exigente. Pese al marcador, los jóvenes jugadores del club volvieron a competir con valentía ante un rival experimentado, sumando minutos de juego y experiencia en una categoría de nivel. Este equipo representa claramente la apuesta de futuro del Chef Amadeo Gandia Billar Club. El trabajo diario, la constancia y el aprendizaje continuo siguen siendo el camino marcado, con la mirada puesta en seguir creciendo y acercarse cada jornada a la primera victoria de la temporada.

También en segunda autonómica, el Chef Amadeo Gandia "A" cayó ante Montcada (0-8). El resultado final no refleja completamente el esfuerzo y la actitud competitiva de los jugadores locales, que lucharon cada partida hasta el final. Pese a la derrota, el grupo mantiene intacta la motivación y el compromiso. El análisis, el entrenamiento y la mejora continua serán clave para afrontar las próximas jornadas con ambición y confianza.

Más allá de los resultados, esta jornada vuelve a poner de manifiesto el enorme trabajo que hay detrás del Chef Amadeo Gandia Billar Club. Desde los equipos consolidados hasta los más jóvenes, todos forman parte de un proyecto que apuesta por el esfuerzo, la formación y la identidad de club.