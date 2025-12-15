Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Júlia de Tavernes i Vercher de Piles, campions dels trofeus Rolser i Família Bataller

Les finals s'han jugat este passat cap de setmana a Pedreguer i el Genovés

Júlia i Victoria, campiones del Trofeu Rolser

Júlia i Victoria, campiones del Trofeu Rolser / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Victoria i Júlia, mitgera de Tavernes de la Valldigna, han guanyat a la parella d'Ana i Amparo per 25-05 en la final del Trofeu Rolser de raspall professional femení, que s'ha jugat al Trinquet de Pedreguer. Les roges no van concedir pràcticament res amb una Júlia molt dominant que no va deixar fer joc a les seues rivals.

La partida pel tercer lloc va estar molt disputada des de l'inici amb més de 15 minuts per a fer el primer joc. Clara, Mar i Fanni van haver de sobreposar-se a la lesió de la valenciana. Mar va assumir els galons arrere fent de rest i Fanni va estar extraordinària per a superar 25-15 a Àngela, Natalia i Myriam.

Vercher, en acció, durant la final del Trofeu Família Bataller del Genovés

Vercher, en acció, durant la final del Trofeu Família Bataller del Genovés / Fedpival / Pilota Pro

Per una altra banda, i també este cap de setmana el jugador de Piles, Vercher, formant equip amb Seve i Bossio s'emporten el IX Trofeu Família Bataller després de guanyar 25-10 a Salelles II, Murcianet i Momparler en la final disputada al trinquet del Genovés.

