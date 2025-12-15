Miquel Vicens ante la obra de su vida

En su majestuosa casa de tres plantas en la calle Cervantes de Oliva, que compró cuando decidió establecerse en la ciudad de los Centelles tras residir en Madrid durante 25 años, el pintor y escultor Miquel Vicens Riera, de 76 años, sigue trabajando en varios encargos, entre ellos uno muy especial: un retablo para decorar una pared de la iglesia de Sant Roc, una de las más importantes de Oliva y la más visitada por turistas. Cubrirá la parte superior de la puerta principal, donde está el coro, incluyendo el óculo y las «pechinas».

Bajo el título «L’última veritat» el retablo repasa desde el origen de la Humanidad, con Adán y Eva en el Paraíso, hasta el Juicio Final. El protagonista es el Cristo Redentor, con la Virgen María a la izquierda y San Juan Bautista a la derecha. Aparecen ángeles con las trompetas anunciadoras, San Miguel Arcángel pesando las ánimas, San Pedro y San Pablo, y la Escalera de Jacob, entre otros elementos.

Algunas escenas del retablo. / Levante-EMV

La técnica empleada es mediante veladuras al óleo. / Levante-EMV

Es, en palabras del autor, la obra más ambiciosa y comprometida de su vida, y la que podría suponer el culmen de su trayectoria artística.

El pasado 12 de noviembre el obispo auxiliar, Arturo García, visitó la casa de Vicens para conocer la obra, acompañado por el párroco de Sant Roc, Javier Català. El obispo reconoció que «hoy en día no es habitual hacer un retablo tan grande, pero es una obra preciosa». Català comentó que el primer contacto con el artista y el Arzobispado fue en el año 2023. «Pensamos en él porque es de Oliva y porque era capaz de hacer imágenes bellas, pacificadoras, y a la vez con un espíritu evangelizador».

El artista en su estudio. / Josep Camacho

Vicens ha sido fiel a su estilo, una combinación entre el arte grecorromano y la imaginería castellana, con luz y colores pastel. También le ha dado protagonismo a la mujer, un tema recurrente en su carrera. El proceso es lento porque la técnica escogida es con veladuras al óleo, como en el Renacimiento, pintando sobre lo seco.

En total la obra tendrá 80 metros y ya lleva unos 50. Tiene previsto acabarlo a principios de 2026. Será un retablo sin marco, de lienzos sobre madera, aunque detrás tendrá un armazón metálico. «El resultado será dinámico, armónico y coherente, apenas se apreciará que se ha pintado por partes», asegura Vicens, quien dice haberse inspirado en los murales del Palacio Senatorio, en Roma.

Espacio de Sant Roc en el que se ubicará el retablo. / Levante-EMV

En noviembre de 2024 se celebró un acto en la iglesia de Sant Roc para presentar el proyecto. En cuanto a su financiación, ha sido sufragado por familias de la parroquia como mecenas, que prefieren mantener el anonimato, y otras donaciones de los feligreses.

Vicens, García y Català en la casa del pintor. / Josep Camacho

Contemporáneo de otros olivenses como Francisco Brines y Salvador Pons (creador de La 2 de TVE), Vicens se formó en la Academia de Bellas Artes de Sant Carles, en València. Tiene obra en varios países, entre ellos Estados Unidos y Japón y expuso en Nueva York, donde Woody Allen le compró un cuadro.

Mientras sigue trabajando con el retablo, el ayuntamiento aprobó en el pleno del pasado mes de noviembre iniciar el expediente para nombrarle Hijo Predilecto. Además, la primera exposición que albergará la nueva Casa de la Cultura Salvador Cardona, en el antiguo Centro Olivense, será una retrospectiva sobre su obra.