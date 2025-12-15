Normalidad en los colegios de la Safor tras una noche con lluvia débil

Todos los municipios de la Safor han retomado este lunes la actividad en los colegios. Ningún ayuntamiento optó el domingo por suspender clases debido al temporal de lluvia generado por la borrasca de alto impacto Emilia, toda vez que, durante esa jornada, la precipitación fue de más a menos y durante la tarde prácticamente no llovió en ningún lugar.

Varios alcaldes consultaron anoche con responsables de Emergencias de la Generalitat y los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, lo que les llevó a no suspender la actividad docente porque la tendencia era a eliminar las alertas por fuertes lluvias, especialmente al comprobar que anulaba el aviso rojo. De hecho, en la mayoría de los municipios de comarcas vecinas, esa ha sido la tendencia. Salvo excepciones, las clases se retoman con normalidad en la Marina Alta y las dos comarcas de la Ribera.

Con el despertar del día, se ha visto que la decisión de permitir la entrada de los escolares a los colegios e institutos ha sido la acertada. Si bien durante la noche ha seguido lloviendo en la comarca de la Safor, lo cierto es que lo ha hecho de forma muy moderada y que ha cesado a primera hora de la mañana.

Desde las 12 de esta noche hasta ahora se han acumulado 19 litros por metro cuadrado en la playa de Oliva, el máximo de precipitación en la Safor, y 16 en el entorno de Villalonga. Nada que ver con los casi 150 litros por metro cuadrado que, entre la madrugada y primeras horas del domingo se acumularon en la Font d'en Carròs, donde hubo algunos problemas en viviendas y se tuvieron que cortar algunos caminos rurales por precaución. También en Gandia durante la mañana del domingo la Policía Local bloqueó varios caminos que cruzan barrancos o se sitúan en zonas que se inundan con facilidad.

Ahora bien, según indica la Agencia Estatal de Meteorología, la lluvia volverá a partir de mañana martes y los pronósticos apuntan a que seguirá en la Safor al menos hasta el jueves, pero sin alertas meteorológicas, por lo que no se prevé, a día de hoy, que se cierren colegios o se adopten medidas extraordinarias más allá de aplicar el sentido común si se produce algún episodio de lluvia torrencial.