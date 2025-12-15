Nuevo éxito del senior masculino del Club Voleibol Hotel Borgia Gandia en la Liga de 1ª Nacional

Intenso fin de semana de competición el que han vivido los equipos del CV Gandia en las diferentes categorías. En la máxima categoría, la senior, el masculino de Primera Nacional, el Club Voleibol Hotel Borgia Gandia, se desplazó para enfrentarse al CV Cartagena, consiguiendo una sólida victoria por 0-3. Por su parte, el senior femenino de Primera División Autonómica jugó en casa y se impuso por 3-1 al CV Valencia.

En categoría infantil, el femenino de 1ª División Autonómica logró una trabajada victoria por 2-3 frente al CV Illa Grau, en un encuentro muy disputado. El infantil preferente B se impuso con claridad por 0-3 al CV Sedaví, al igual que el infantil femenino de Segunda, el CV Gandimpress, que sumó por 1-3 ante el CV Sant Joan. En la rama masculina, el infantil de Primera cayó por 0-3 frente al CV Benidorm.

En cadetes, el de Primera División, CV Furgo Gandia, sumó un nuevo triunfo tras vencer por 0-3 al CV Torrent. En la competición zonal, el cadete zonal B, el CV Carnicería Merche Gandia perdió por 3-0 ante el CV La Nucía, mientras que el cadete zonal C logró la victoria por 0-3 frente al CV Altea. El cadete masculino de Primera perdió por 3-1 ante el CV Sant Joan.

Las categorías juveniles no pudieron disputar sus encuentros debido a la alerta roja, al igual que los equipos municipales, por lo que la jornada quedó aplazada.

La próxima semana se disputarán los últimos partidos del año, poniendo el broche final a un 2025 lleno de competición.