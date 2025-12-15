El Museu Etnològic de Oliva acoge la exposición fotográfica 'Aus del marjal', de los autores Peter Mertens y Jesús Villaplana, sobre la avifauna del marjal de Pego-Oliva.

La exposición está organizada por la Concejalía de Medio Ambiente con la colaboración del departamento de Museos y de la gestión del parque natural, y se enmarca dentro de la celebración del 30 aniversario de la declaración del marjal como parque natural, que aconteció un 27 de diciembre de 1994 por medio de la Ley 11/94. Con ella se pretende acercar algunos de los principales valores naturales, como es la gran biodiversidad de aves que alberga.

Peter J. A. Mertens es un naturalista y fotógrafo belga establecido en España desde hace unos años, donde ha trasladado su pasión por el estudio y la fotografía de los pájaros.

Jesús Villaplana es biólogo, profesor de Secundaria y profesor asociado de la Universitat Politècnica de València, actualmente jubilado. Investigador y divulgador de la naturaleza de la Safor, tiene en la fotografía una de sus pasiones. Ha estado autor o coautor de varios libros, artículos y exposiciones de temática ambiental y zoológica.

El concejal de Medio Ambiente y Agricultura, Enrique Parra, comentó que la exposición "muestra una realidad del marjal en la que muchas veces no prestamos atención, y que supone una de las mayores riquezas medioambientales de nuestro parque natural. Por este motivo, hemos invitado a todos los escolares a que vengan a conocer la biodiversidad de aves del marjal".

Por su parte, el concejal de Museos, Teo Peris, invita también a conocer o redescubrir el museo de la calle Tamarit "que cuenta con una exposición permanente muy interesante sobre la vida agrícola en nuestro pueblo, con herramientas y utensilios que se usaban a principios y medios del siglo XX y que hoy suponen un importante patrimonio histórico".

La muestra se puede visitar del 17 de diciembre hasta el 30 de enero en el Museu Etnològic (calle de Tamarit, 4), en horario de martes a sábado de 10 h a 13.30 h y de 16 h a 19 h; domingo de 11 h a 13.30 horas. Lunes, cerrado.