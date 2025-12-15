Oliva reconoce a comercios históricos en la segunda Gala del Comerç Local

El Centre Polivalent de Oliva acogió el jueves la segunda Gala del Comerç Local, organizada por ACCO en colaboración con el ayuntamiento. En ella se reconoció a seis comercios históricos del municipio, tres por su larga trayectoria y a otros tres por su jubilación.

Los establecimientos premiados por toda una vida de dedicación fueron Paquetería Rosita, de Rosa Sabater y Xaro Tomàs, Ca La Lejiera, de la familia Arnal, y Vicente Parra, dedicado a la moda de hombre.

Por su parte los tres que recibieron un reconocimiento por sus jubilaciones fueron Súper Kiko, de Miguel Cañamás, Dulce Bebé, de Salvador Llorca, y la Paquetería Reyes, que gestionaron las hermanas Pepa, Ángeles y Reyes López Huertas.

Paquetería Rosita. / Levante-EMV

La gala fue presentada por la periodista olivense María José Berbegall y amenizada por las actuaciones de Abril y María, que deleitaron con sus canciones hasta el final del acto.

Contó con la presencia de la alcaldesa, Yolanda Pastor, la concejala de Comercio, Teresa Tur, y los presidentes de ACCO, David Moratal; Unió Gremial, Mauro Lorenzo; Centre Històric de Gandia, Santiago García, y de Gastroliva, Mario Gorciu, entre otros.

Ca La Lejiera. / Levante-EMV

El momento más emotivo de la noche llegó con la intervención del primer secretario de ACCO Vicente Parra cuando leyó por primera vez su escrito del “Himne del comerciant" o la "Cançó del Comerciant” que guardó tras la primera Fira dels Estocs de Oliva en 2002 y recordó diversas anécdotas vividas junto a su amigo comerciante Juan Arnal.

Vicente Parra. / Levante-EMV

El vicepresidente de ACCO Juan Luis Roger dijo que “hoy celebramos el valor del comercio de proximidad, el esfuerzo diario de nuestras empresas y la fuerza de una comunidad que continúa apostando por lo que es nuestro. El comercio local es mucho más que una actividad económica, es levantar la persiana cada día con ilusión, conocer los clientes por su nombre , dar vida a las calles y mantener viva la esencia de nuestro pueblo. Cada tienda, cada negocio es una parte esencial de la entidad de Oliva”.

Actuación musical. / Levante-EMV

Para finalizar la concejala Teresa Tur añadió que la gala es una iniciativa que nació en 2024 para resaltar el papel que realizan los comercios de nuestra ciudad y también las asociaciones que los representan, ACCO y la Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Oliva.

"En un mundo cada vez más globalizado, con el crecimiento de las ventas en línea, las franquicias y las multinacionales, apostar por nuestro comercio tradicional, siempre por la proximidad, sostenibilidad, calidad y trato personal al cliente es una apuesta más que necesaria. Desde el ayuntamiento no podemos más que estar al lado de nuestros comerciantes, para que nuestro municipio sea más vivo, activo y humano”, y comentó que los comerciantes son el alma de nuestra ciudad”.