Sabor agridulce para el Corriol Oliva Tennis Taula con dos victorias y dos derrotas

La jornada de competición del CE Corrioll Tennis Taula estuvo marcada por el aplazamiento del partido a disputar en Oliva del equipo de 1ª División Nacional por motivos climatológicos.

Los que sí compitieron fueron los jugadores olivenses de 2ª Nacional desplazados a Alzira para enfrentarse al Hortitec, cayendo derrotados en el desempate de dobles en un ajustado 4-3. Disputaron el enfrentamiento David González, Zhihao Zhang y Pau Beneyto.

El conjunto olivense de 2ª Nacional, a la derecha, con sus rivales / CE Corriol Oliva

Mejor suerte corrieron los dos equipos de 1ª Autonómica, que sumaron sendas victorias. El Corriol B se desplazó a Alcoi para conseguir una holgada victoria por 1-5 gracias a Sergio Bertomeu, Pablo Ferrer y Hugo Abellán, que les permite seguir liderando la clasificación.

También victoria de sus compañeros del Corriol Oliva A en su partido como locales frente al CTT La Vila Joiosa por 4-2. Alinearon los olivenses a Darshan Cortell, José Soriano, Blai Medina y Zoe Peiró como jugadora reserva. Este resultado les mantiene en la 4ª posición de la clasificación, rozando los puestos de promoción.

La otra derrota olivense del fin de semana fue la de los debutantes en 2ª Autonómica, que perdieron como locales por 3-4 frente al Alzira Camarena, también en el partido de dobles de desempate, a pesar del enorme esfuerzo de Andrey Vovk, Sebastián Silvera y Raúl Voces.