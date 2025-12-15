Transportes inicia la reconstrucción del puente sobre la carretera N-332 en Gandia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en las obras de emergencia para reconstruir el puente sobre la carretera N-332 a la altura de Gandia que sufrió graves desperfectos por la colisión de un vehículo pesado el pasado 18 de septiembre. Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 496.312 euros, IVA incluido.

En concreto, el paso superior está ubicado en el km 0,100 de la N-337A y sobre el km 225,740 de la N-332.

Los trabajos se realizarán durante toda la semana, en días laborables y en horario nocturno entre las 22 h y las 6 horas. Para minimizar las afecciones al tráfico, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado para acceder o salir de Gandia, a través del enlace norte de Oliva de la AP-7.

Además se acondicionarán los siguientes desvíos específicos para el tráfico local:

Para los vehículos que circulen por la A-38 en sentido sur (Alicante): tomarán la salida 38 en dirección Gandia.

Para los vehículos que circulen por N-332 en sentido norte (València): Tomarán el desvío en dirección Gandia en el km 225,1.

Actualmente, los trabajos se centrarán en la retirada definitiva de las partes debilitadas del tablero y en la hidrodemolición de las zonas afectadas. Este proceso permitirá dejar a la vista la armadura original y garantizar que la parte nueva del tablero quede integrada estructuralmente como un único elemento, condición indispensable para el correcto comportamiento de la infraestructura una vez reconstruida.

Más adelante se iniciarán los trabajos de reconstrucción propiamente dichos, que comprenderán, entre otros, la reconstrucción de las mesetas de apoyo sobre las que descansarán las nuevas vigas, cuya fabricación está prevista a inicios de año.

Cabe recordar que estos trabajos han sido necesarios porque, el pasado 18 de septiembre a las 1:40 horas, un vehículo pesado colisionó con el paso superior provocando daños estructurales de gran relevancia en el tablero.

De manera inmediata el Ministerio ejecutó trabajos de emergencia consistentes en la demolición controlada de los elementos con riesgo de colapso y la instalación de una malla de protección para evitar desprendimientos sobre la N-332. Estas actuaciones permitieron restablecer la circulación con seguridad en la vía inferior.

Una vez asegurada la zona se activaron los trámites para la reconstrucción del tablero, mediante la contratación de las obras y de la asistencia técnica necesaria para su diseño y seguimiento.

Itinerario alternativo. / Levante-EMV

Con carácter posterior se llevaron a cabo diversas tareas previas imprescindibles: retirada de la malla protectora, saneo inicial de fragmentos dañados, análisis detallado del estado de la estructura, levantamiento topográfico, definición de las operaciones previas y dimensionamiento geométrico de las nuevas vigas.

Tras conocer la noticia el alcalde, José Manuel Prieto, agradeció "la colaboración y la eficacia" del Ministerio, y destacó que con este anuncio “empieza la fase más importante del proceso, la de reparar, restituir y reconstruir el puente con un contrato de emergencia "una medida imprescindible” para poder avanzar con la mayor rapidez posible en la recuperación de esta infraestructura".