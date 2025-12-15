La UD Oliva aumenta su ventaja como líder invicto en la Liga de Segunda FFCV

La UD Oliva va directo hacia el ascenso, aunque todavía falte media temporada por disputarse. Pero el conjunto de Joano no cede. Es más, aumenta a 10 puntos su ventaja como líder invicto sobre el segundo clasificado, tras los resultados de una 12ª jornada condicionada por el aplazamiento de algunos encuentros por culpa de la lluvia.

Los del Camp El Morer ganan 3-1 al Gorgos con el goleador Roger Ferrandis en estado de gracia y ya suman 34 de los 36 puntos posibles en lo que va de campeonato. Su balance de 11 victorias y 1 empate no deja lugar a ninguna duda.

Los olivenses se ven beneficiados por la sorprendente derrota en casa del Villalonga CF, segundo en la tabla con 24 puntos, contra la UD Portuarios Disarp. Un 0-4 final que frena a los "lloberos".

En otros choques del fin de semana, el Safor CF Gandia "A" cae en casa por 3-4 ante el CF Cullera, tercero en la tabla con 23 puntos; el Daimús CF vence 0-1 en El Verger; la UE Benifairó endosa un 5-2 a la UD Beniopa y el Real de Gandia pierde 2-4 frente a la UD Alginet.

El próximo fin de semana finaliza el año competitivo con la última jornada antes de las fiestas de Navidad y Reyes. La UD Oliva es el gran dominador de esta mitad del campeonato y, además, está clasificado para los 1/16 de final de La Nostra Copa. Mejor imposible.