La UE Tavernes "B" se sitúa líder provisional en solitario de la Liga en Tercera FFCV

La UE Tavernes "B" se queda solo, de forma provisional, al frente de la Liga en el grupo décimo de Tercera FFCV, después de ganar 2-0 al CF Simat "B" en el partido de la 12ª jornada del campeonato disputado el pasado sábado.

Un partido entre dos buenos equipos con bastante gente en el Municipal. Fue un encuentro igualado con alternativas en cuanto a dominio y mucha deportividad con dos conjuntos que se dedicaron a jugar con fases brillantes. Pero el futbol son goles y el que los hizo fue el que sumó los 3 puntos. Marc y Campos fueron los autores de los tantos del triunfo para el Tavernes "B", haciendo justicia a la máxima del futbol.

El filial simatero, en su partido de Tavernes / Pepe Juan

El cuadro vallero es líder invicto con 27 puntos por los 24 del Racing Rafelcofer CF, que no pudo jugar su partido en Sueca previsto para el domingo. La alerta roja meteorológica obligó a aplazar el único choque que quedaba, ya que el resto se disputaron todos el sábado.

El resto de la jornada se saldó con la derrota del Villalonga CF "B en Senyera (3-1); la victoria del CD Xeraco ante el Sollana CF "B" (5-3); la del Benirredrà CF frente al Pego CF "B" (3-0); la del Piles CF en el campo del CE Conde (0-1); y el triunfo del Safor CF Gandia "B" contra la UD Ondarense (1-2).