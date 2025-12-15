El X Trail Xeresa Mondúver cambia de fecha debido a la alerta roja meteorológica
El Ayuntamiento y el CEM Corresendes mantienen los horarios tras su aplazamiento
El X Trail Xeresa Mondúver-Lliga de Muntanya València Sud 2025-2026 también se ha visto afectado por la alerta roja meteorológica y ha tenido que aplazarse este pasado domingo, 14 de diciembre.
El Ayuntamiento de Xeresa y el C.E.M. Corresendas de Xeresa, como organizadores del X Trail Xeresa Mondúver, tomaron la decisión de aplazar el evento para garantizar la seguridad todos y todas.
La nueva fecha será este próximo sábado 20 de diciembre, manteniendo los mismos horarios previstos. Todos los inscritos han recibido un correo de Mychip con las indicaciones pertinentes, pero si surge cualquier duda, hay que comunicar con la organización. Además, se vuelve a abrir el plazo de inscripciones hasta las 14:00h del miércoles 17 de diciembre en la página web de Mychip.
La competición transcurre por el término de Xeresa y el paraje natural del Macizo del Mondúver y tiene como objetivo fomentar la práctica del deporte al aire libre con un marco de seguridad, responsabilidad, respeto al entorno natural y será regido por el presente reglamento.
La jornada incluye dos distancias, una corta de 11 kilómetros de 516 metros de desnivel positivo y otra larga, de 22 km, con 1.350 metros de desnivel.
