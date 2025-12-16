¿Dónde conseguir el calendario municipal de Gandia?
El almanaque para 2026 editado por el ayuntamiento está dedicado a las grandes celebraciones de la ciudad
Josep Camacho
El Ayuntamiento de Gandia ya tiene a punto su calendario municipal para el año 2026, titulado 'La ciutat que som'. Un almanaque que pretende poner en valor, según fuentes municipales, "el orgullo de una ciudad viva, abierta e inclusiva, y también la capacidad de su gente para reencontrarse y movilizarse en todo tipo de iniciativas culturales, festivas, deportivas y solidarias".
Para ello se han seleccionado 12 fotografías de Àlex Oltra, Natxo Francés y Majo Vila que recogen varias celebraciones tradicionales e identitarias como las Fallas, la Semana Santa, las fiestas del Grau, la Nit de Sant Joan, la Fira i Festes o las cabalgatas de Papá Noel y de los Reyes Magos.
También acontecimientos deportivos como la Semana Ciclista o la carrera del Run Cáncer; y otros como la Gala Mr. Gay Comunitat Valenciana, el festival Mediterránea y un concierto de la UAM Sant Francesc de Borja.
El calendario estará disponible a partir de este martes, 16 de diciembre, en el Ayuntamiento de Gandia, en las dependencias municipales del Grau de Gandia, en la Casa de la Cultura, en las Oficinas de Turismo, y en los centros sociales y de convivencia de la ciudad.
