El Club Atletisme Safor Teika sube al podio en el campeonato provincial cadete

El Club d’Atletisme Safor Teika compitió en el Campeonato Provincial Sub16 (Cadete) por Equipos en Pista Cubierta (Short Track), celebrado el sábado pasado en el Palau Luis Puig de València. Las chicas fueron terceras, en un evento que ganó el CA Diputación de València y donde fueron segundas el CA Torrent. El equipo masculino fue sexto.

Por parte del club gandiense fueron primeras en sus pruebas Érika Llorca (3.000 ml) y Victoria Cayetana Puig, en triple salto. Quedó segunda Carla Galdón en pértiga y fue tercera Adriana González, en altura y peso.

En cuanto a los chicos, los más destacados fueron Joan Alemany (1.000 ml), segundo clasificado, y acabó tercero el equipo de relevistas 4x200 ml, con Alejandro Cárdenas, Mathieu Landínez, Juan Martínez y Marc Femenía.

El equipo masculino estuvo formado por Alejandro Cárdenas (60 ml y 300 ml), Mathieu Landínez (600 ml y longitud), Joan Alemany (1.000 ml), Cristian Orengo (3.000 ml), Marc Femenía (60 mv y triple salto), Juan Martínez (altura y longitud), y Cristian Antonov en triple salto y peso. El equipo de relevistas 4x200 ml lo compusieron Alejandro Cárdenas, Mathieu Landínez, Juan Martínez y Marc Femenía.

Las chicas competidoras fueron Inés del Río (60 ml), Alejandra Savall y Nerea Escrivà (300 ml), Valentina Calatayud y Lucía Almiñana (600 ml), Neus Aparisi (1.000 ml), Érika Llorca (3.000 ml), Victoria Puig (60 mv y triple salto), Adriana González (altura y peso), Carla Galdón (pértiga), Inés del Río y Alejandra Borrás (longitud) y Naysa Segovia, en peso y 60 ml. El equipo de relevistas 4x200 lo formaron Inés del Río, Alejandra Savall, Alejandra Borrás y Naysa Segovia.