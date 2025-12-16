Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Col·lectiu Òbertament: 25 años en defensa de los derechos de las personas con sufrimiento psíquico

La entidad saforense celebra la efeméride con un recuerdo a todas las personas que han formado el proyecto

Una imagen del acto de celebración de los 25 años de Obertament

Una imagen del acto de celebración de los 25 años de Obertament / Natxo Francés

Salva Talens

Gandia

La Casa de la Marquesa de Gandia acogió el pasado sábado el acto de celebración del 25 aniversario del Col·lectiu Obertament, una entidad referente en la defensa de los derechos de las personas con sufrimiento psíquico.

El Col·lectiu Obertament es un proyecto cultural y artístico que reivindica el derecho a la "locura" como una experiencia humana singular, que lucha contra el estigma y la exclusión a través del arte, la creatividad y la acción social.

El acto contó con la presencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, así como de otros miembros de la corporación municipal, y sirvió para realizar un recorrido por la trayectoria del colectivo desde su creación en el año 2000.

Asimismo, se recordó a las personas que han formado parte del proyecto a lo largo de estos años y se reconoció a la tarea desarrollada.

Desde el Ayuntamiento se destaca el trabajo de Obertament en la promoción de la inclusión, la autonomía personal y la lucha contra el estigma, así como el papel del arte y la participación comunitaria como herramientas de transformación social.

