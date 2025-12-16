El Comité Olímpico Español concede su Medalla al Mérito Deportivo a Perfecto Rocher Puig y Juan Luis Martín Escrivá

La Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunitat Valenciana (RFTOCV) acaparó el protagonismo en la Gala del Deporte de la Real Federación Española de Tiro Olímpico celebrada el pasado fin de semana, en la que varios deportistas valencianos fueron reconocidos por sus resultados internacionales obtenidos durante la temporada.

Los nombres propios del acto fueron de dos deportistas de la comarca de la Safor: Perfecto Rocher Puig, de Villalonga, y el olivense Juan Luis Martín Escrivá. Ambos, tiradores de armas históricas, recibieron la Medalla al Mérito Deportivo que concede el Comité Olímpico Español en reconocimiento a su proyección y rendimiento.

Los dos deportistas pertenecen al Club Tir Esportiu Tot Plat, con sede en Gandia, al igual que su compañero Francisco Badenes Fuertes, de Castellón, a quien la Real Federación Española de Tiro Olímpico le otorgó el reconocimiento a Deportista Distinguido. Este mismo galardón también lo recibieron Rocher y Martín.

Uno de los galardonados en la Gala, el "llobero", Perfecto Rocher Puig, ha asegurado que "he vivido el fin de semana mas bonito en muchos años, tal vez el mejor hasta ahora", argumentando que "justo el día 12 del mes 12 del año 2025, se celebra la Gala del Tiro Olímpico, y además, es mi cumpleaños y mi aniversario de boda".

Y por si fuera poco, añade Rocher, "recibo la Medalla al Mérito Deportivo, concedida por el Comité Olimpico Español y el reconocimiento al deportista distinguido. Fue un gran honor estar ahí".

Como no podía ser de otra manera, los Ayuntamientos de Villalonga y Oliva han expresado su orgullo y satisfacción por el reconocimiento a sus deportistas, a los que felicitan públicamente en nombre de sus municipios.