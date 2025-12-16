Fotur premia a Xeraco por la Fira de l'Esmorzar i del Cremaet

El Ayuntamiento de Xeraco fue uno de los galardonados por la Federación de Ocio, Festivales, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (Fotur), en sus Premios de Turismo, una gala que se celebró este lunes en el Palau Alameda de València.

El premio se otorgó "por su firme apuesta por el turismo, la cultura y la gastronomía", y en concreto por la Fira de l'Esmorzar i del Cremaet (Fiescrem), un evento creado en torno a un rito tan valenciano como el almuerzo y un café tan característico, y que se ha ido consolidando. Se organiza en la playa de Xeraco en el puente de mayo y ya se han celebrado cuatro ediciones, cada una de ellas superando a la anterior.

El premio lo recogieron, en presencia de la consellera de Turismo, Marián Cano, y del presidente de Fotur, Víctor Pérez, el alcalde, Avelino Mascarell, y la concejala de Turismo, María José Castelló.

El evento reunió a profesionales del sector, representantes institucionales y entidades clave en el desarrollo económico, cultural y social de la Comunitat Valenciana.