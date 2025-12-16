Gandia protagoniza un festival cultural en la ciudad francesa de Laval

Gandia ha sido este año la ciudad invitada en la octava edición de ‘Sayson Pays’, un proyecto cultural que se celebra anualmente en la ciudad francesa de Laval y que tiene como objetivo convertir una ciudad hermanada en el epicentro cultural de la localidad durante varios días. La edición de este año se ha desarrollado del 10 al 15 de diciembre, con una destacada presencia de Gandia en diferentes espacios y actividades.

La concejala de Relaciones Internacionales y Hermanamientos, Liduvina Gil, hizo balance y explicó que Gandia ha estado presente tanto en la feria como en el Mercado de Navidad de Laval, donde llevó dos exposiciones: una del fotógrafo Víctor Cucart y otra procedente del Museu Faller.

La programación cultural también contó con la participación de la mezzosoprano Montse Bermúdez, así como con la presencia de dos artesanas gandienses que mostraron y vendieron sus productos elaborados en la ciudad.

Además del ámbito cultural, la visita incluyó una agenda institucional y educativa con visitas museos, así como en el Instituto Robert Buron, centro educativo con el cual Gandia mantiene un programa de alumnado en prácticas en diferentes especialidades profesionales.

La visita fue calificada de “muy fructífera” por la regidora, quien subrayó la recepción oficial por parte del alcalde de Laval, Florian Bercault, y los encuentros mantenidos con representantes municipales y del comité de hermanamiento.

Estos encuentros sirven para reforzar los 47 años de hermanamiento entre Gandia y Laval y para dar continuidad a los proyectos conjuntos que ambas ciudades desarrollan.

Finalmente, Liduvina Gil destacó la buena acogida por parte de la regidora Nadege Davoust; del primer teniente de alcalde de Laval, Georges Poirier, y de todo el comité de hermanamiento, en la que se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos culturales, institucionales y humanos entre las dos ciudades.