Los gandienses reclaman aceras más anchas

Desde hace décadas el Ayuntamiento de Gandia ha ejecutado proyectos para peatonalizar calles y ampliar aceras, un proceso que ahora adopta el nombre de «humanización», precisamente porque permite a las personas encontrarse con un entorno más amable. Eso sin duda invita a desplazarse a pie y dejar el vehículo en casa. Lo que no se sabía, hasta ahora, es que esa política no solo es aplaudida por los vecinos, sino que cuando se les pregunta piden más.

Un informe y una encuesta ciudadana realizada en el marco de un estudio de movilidad acaba de revelar que los gandienses mayoritariamente se desplazan por la ciudad a pie. Según ese documento, cada día se producen 246.000 desplazamientos urbanos, y una buena noticia es que casi la mitad de ellos se hacen andando. La cifra puede sorprender por elevada, pero es que recoge cualquier movimiento, incluido el del vecino o la vecina que sale de casa para ir a comprar, para tomar un café o para ir al trabajo.

De esa encuesta, cuyos datos han sido aportados por la concejala de Movilidad, Lydia Morant, y el jefe de la Policía Local de Gandia, José Martínez Espasa, surge una petición clara de los gandienses que va en la línea de incrementar el porcentaje de esos desplazamientos a pie. La petición no es otra que seguir ampliando aceras, haciéndolas cada vez más cómodas, más seguras y más amables, de lo que se desprende que eso anima y contribuye a caminar en los desplazamientos cortos y evita contaminación acústica y atmosférica o la congestión del tráfico.

Una acera relativamente estrecha en la calle Pintor Sorolla de Gandia. / Levante-EMV

El estudio llevado a cabo por una empresa privada para el Ayuntamiento de Gandia ha permitido sacar «una fotografía fiel» del tráfico urbano, según estiman Morant y Martínez Espasa. Para ello se han montado 56 dispositivos de aforo que han recogido el tránsito que se registra durante las 24 horas del día.

Pero no todos los datos son positivos. En ese mismo informe figura que apenas del 5% de los viajes urbanos en Gandia lo son con el sistema de transporte público. Eso incluye las líneas del Urbanet y la de la Marina Gandiense, que cubre el trazado entre la ciudad y la playa. Es, por así decirlo, la consecuencia lógica de un servicio que desde hace años languidece y que las mismas autoridades locales no dudan en reconocer que es deficiente. No hace mucho el propio alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, indicaba que el transporte público urbano de Gandia es «manifiestamente mejorable», de ahí que ya se esté gestionando uno nuevo que previsiblemente comenzaría a operar a finales del año que viene o principios del siguiente con vehículos más acordes a las necesidades, líneas que cubran más distritos y centros de afluencia y más frecuencia de paso, algo fundamental para que pueda ser realmente útil y los ciudadanos opten por el mismo.

La concejala Morant ha indicado que en este estudio han participado más de mil personas mediante encuestas telefónicas, respuestas online y preguntas presenciales realizadas a pie de calle, y que sus resultados no son por sí mismo «decisiones cerradas», sino que constituyen «una base rigurosa para diseñar un Plan de Movilidad Sostenible, seguro y centrado en las personas» que se irá aplicando paulatinamente y durante años.

La avenida de la República Argentina, con amplias aceras a ambos lados. / Levante-EMV

Los datos recogidos sobre desplazamientos urbanos han tenido en cuenta incluso el movimiento de los teléfonos móviles que llevan los ciudadanos, conteos de tráfico y aparcamiento y análisis de itinerarios para peatones y ciclistas. Según Morant, de ahí que se considere uno de los más completos realizados hasta el momento en esta ciudad.

Uno de los aspectos destacados es que cada día entran en la ciudad, por diferentes motivos, cerca de 42.000 personas no residentes, la mayoría por motivos laborales, para llevar a cabo compras o servicios o dejar a los hijos en los colegios.

Otra curiosidad es que las mujeres realizan más desplazamientos diarios que los hombres, 117.000 frente a 86.000, con una media de 2,8 viajes diarios frente a 2,3 de los hombres.

Frente al «viaje» a pie, que constituye el 47% de la movilidad urbana, y del 5% del autobús urbano, los ciclistas apenas representan el 1,8%, y de momento no aparece ese elemento tan común como el patinete eléctrico, cuyos usuarios al menos en percepción ya superan a los ciclistas.

Para recorridos largos, sin duda el coche privado sigue siendo el medio más usado, no solo cuando se llega de fuera, sino también para los desplazamientos hacia o desde el Grau y la playa.