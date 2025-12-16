Júlia, de Tavernes de la Valldigna, busca la final del Trofeu Mestres Vito 2025 de raspall professional
Xeraco i Oliva aclaparen l'actualitat del raspall professional masculí
Arriba l’hora de la veritat amb les semifinals de l’últim gran campionat del calendari professional. Es disputa el Trofeu Mestres Vito 2025 de raspall professional femení amb una doble eliminatòria entre les millors jugadores de l’any. El trinquet del Genovés acollirà les dos partides que determinaran als equips finalistes del pròxim 21 de desembre a Pelayo.
La primera semifinal anuncia a Ana i Amparo contra Àngela, Natalia i Isabel a les 18.00 hores. La segona semifinal arrancarà després d’esta partida.
Victoria i Júlia, la mitgera de Tavernes de la Valldigna, recents campiones del III Trofeu Rolser, tractaran de tornar a demostrar el seu poder contra Clara, Mar i Anabel. En el trio preocupa esta última setmana l’estat de Clara després de les seues molèsties en el Rolser. Serà dubte fins a última hora. Mar es va multiplicar en aquella partida fent labors de resto i demostrant un talent descomunal per a guanyar la partida. En la punta estarà Anabel per a completar el trio, qui ja sap el que és guanyar recentment este trofeu. Ara, amb un equip completament nou, tractarà d’arribar novament a la final.
La parella arriba amb moltes garanties a esta semifinal. Victoria i Júlia van guanyar sense contemplacions a totes les seues rivals en el Rolser. Són l’equip que, a priori, està cridat a emportar-se el títol després de les seues últimes actuacions. Victoria es va perdre per lesió l’últim Trofeu Mestres Vito i vol tornar a dominar-ho com va fer en 2023. Per part seua, Júlia va ser la gran artífex del triomf en el Rolser amb una actuació brillant i arriba a esta edició carregada de confiança per a emportar-se un títol que se li va escapar en 2024 per un sol joc.
Per una altra banda i en raspall professional masculí, Lorja es va imposar a Ximo per 25-15 en el desafiament individual disputat este dilluns al Trinquet Municipal de Xeraco. La partida es va anunciar amb 1.300 euros d'eixida.
En l'agenda professional destaca este dimarts, 16 de desembre, la vesprada que s'anuncia al Trinquet d'Oliva: a les 17 hores, Moltó i Alejandro contra Ian i Terrades. A continuació, Vercher i Néstor vs Diari i Raúl.
