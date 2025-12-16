Mara Rolli Grau y Xavi Cabanilles Añó, al Mundial de Campo a Través con #EspañaAtletismo

El año 2026 comenzará de manera intensa para #EspañaAtletismo, que vivirá la cita más madrugadora de su historia con un Campeonato del Mundo de Campo a Través. El Mundial se celebrará el próximo 10 de enero en Tallahassee (Estados Unidos) y supondrá el primer gran reto internacional del nuevo ciclo competitivo.

En la selección española que acudirá a esta cita hay dos atletas de la Safor: Mara Rolli Grau, de Tavernes de la Valldigna, y Xavi Cabanilles Añó, de Gandia. Ambos competirán en la categoría sub20.

Un total de 20 atletas (10 hombres y 10 mujeres) han sido seleccionados tras cumplir los criterios establecidos por el seleccionador nacional José Peiró, en coordinación con la Dirección Deportiva de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). El equipo estará compuesto por cuatro atletas absolutos en cada categoría y por los equipos completos sub20, tanto masculino como femenino.

Mara Rolli Grau, con la medalla de subcampeona de Europa de Campo a través / Levante-EMV

Los equipos sub20, tanto masculino como femenino, llegan a Tallahassee con una marcada apuesta por la renovación y la proyección de futuro. A los atletas que ya compitieron en el Europeo de Lagoa se suman jóvenes procedentes de la categoría sub18, como es el caso del gandiense Xavi Cabanilles, que debutará en un Mundial. Su último éxito ha sido ser Mejor Deportista de Gandia en 2025, pero Xavi es campeón de España de atletismo en pista, campo a través, duatlón y triatlón.

El sexteto femenino contará con Mara Rolli, Claudia Gutiérrez y Sandra González, flamantes medallistas de plata en el Europeo de Lagoa, junto a las hermanas gallegas Debris y Demeku Paniagua, ambas internacionales sub18 con medallas en competiciones internacionales, y la valenciana Amanda Román, en clara progresión durante la presente temporada.