Las obras de ampliación del colegio de Potries acabarán el próximo mes de junio

Las obras de mejora y ampliación del colegio de Potries, el CRA Mondúver-Safor, avanzan al ritmo previsto. Los trabajos, que se iniciaron en junio del año pasado, entraron recientemente en una segunda fase, para actuar en los terrenos colindantes donde se construirá un nuevo patio y dos edificios; uno para un aulario de Infantil y otro para un gimnasio.

La actuación, que tiene un presupuesto de 1.520.810 euros, está financiada por el plan Edificant, de la Conselleria de Educación, y fue adjudicada a la constructora de la comarca ECSA. Está previsto que finalicen en junio de 2026.

Cuando estas acaben el colegio habrá duplicado su superficie y ofrecerá más comodidades. Las actuales instalaciones son de la época del franquismo, tienen más de cincuenta años, y sólo se habían hecho mantenimientos puntuales.

En el ciclo Infantil el colegio se había quedado pequeño; ya que tiene asignadas tres unidades y solamente dos aulas. En la primera fase, entre junio de 2024 y octubre de este año, sin que perjudicara al curso escolar, se hicieron obras de reforma en el edificio, entre ellas crear una nueva aula, demolición y mejora de la pista deportiva, y construcción de un almacén en el edificio de Primaria.

Ahora se actúa en el grueso del proyecto, con el nuevo aulario y el gimnasio, del que carecía, en una parcela cedida por el ayuntamiento. Estas obras tampoco afectan a la vida cotidiana del centro escolar. El nuevo patio tendrá un huerto escolar y cerca de 40 árboles de especies autóctonas. El ayuntamiento recabó ideas de la comunidad educativa para las nuevas zonas.

El alcalde, Sergi Vidal, reconoce que era una ampliación necesaria: «Los niños no tienen una biblioteca ni un aula de Informática en condiciones, cuando llueve no hay clase de Educación Física, y el patio es muy pequeño».

Se trata de un proyecto que viene de lejos, de 2022, pero el presupuesto se quedó obsoleto y hubo que hacer una ampliación. En el colegio hay matriculados unos 50 niños, la mayoría de Potries.