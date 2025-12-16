Oliva recupera la subvención municipal para Gastroliva

Gastroliva recupera la subvención municipal que no se concedió en los últimos años. El Ayuntamiento de Oliva ha concedido, tras las consiguientes gestiones, a los nuevos responsables de la asociación gastronómica olivense la ayuda correspondiente al presente ejercicio 2025 tal y como se les prometió recientemente en la gala anual de Gastroliva celebrada con motivo de la festividad de su patrona, Santa Marta.

Desde la entidad que preside Mario Gorciu expresan su agradecimiento por este convenio de colaboración, que tiene un importe de 5.000 euros "una ayuda fundamental para seguir impulsando el trabajo que realizamos desde la asociación".

Gastroliva agradece de manera especial al concejal de Turismo, Salvador Llopis, “por su implicación y por continuar apostando por esta línea de subvenciones, que nos permitirá crecer como entidad, afrontar con mayor solvencia nuestros gastos y seguir desarrollando acciones que fortalezcan el sector hostelero y gastronómico de Oliva”.

Además, Gastroliva señala que este apoyo institucional supone un respaldo “a nuestro compromiso con la dinamización económica, la promoción de la gastronomía local y el trabajo conjunto entre administración y sector para construir una Oliva más activa, atractiva y con identidad propia”. Ya están proyectando numerosas actividades para el próximo ejercicio de 2026 además de colaborar con los actos a los que el ayuntamiento requiera su presencia.