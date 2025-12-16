Tavernes de la Valldigna aprueba un presupuesto de 19,1 millones para 2026, el más elevado de su historia

El pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, celebrado este lunes, ha aprobado el presupuesto del año 2026 que asciende a 19,1 millones de euros, el más elevado de la historia de la ciudad que se ha elaborado y sin subir impuestos a la ciudadanía. La propuesta de las cuentas municipales ha obtenido el voto a favor del equipo de Gobierno (PSPV, Compromís y Esquerra Unida) y en contra del PP, que es el partido de la oposición.

El presupuesto de 2026, según la alcaldesa y responsable de Hacienda, Lara Romero, "refleja una visión integral y equitativa que pone siempre en primer plano el bienestar de los vecinos y vecinas de Tavernes, con una gestión responsable y sostenible de los recursos, asegurando que las generaciones futuras también las disfrutan".

Entre las inversiones destaca la voluntad del Ayuntamiento de adquirir terrenos en el centro de la localidad para poder facilitar aparcamiento al vecindario, así como poder realizar una mota con una vía ciclopeatonal entre el río Vaca y el casco urbano, a la altura del Vergeret, que contribuya a disminuir los riesgos de inundabilidad asociados a la población. Propuestas que se asumen con recursos propios sin incrementar el endeudamiento municipal.

Entre las prioridades sobresale, también, el refuerzo en la plantilla para dotar al Ayuntamiento del personal necesario que le permita seguir mejorando y ampliando los servicios de proximidad que se prestan desde la administración local con el objetivo de garantizar plantillas estables.

De la misma forma, las cuentas municipales aumentan la partida presupuestaria para dar cobertura a los servicios contratados por el Ayuntamiento para que cada concejalía pueda llevar adelante sus políticas públicas basadas en la calidad y proximidad al ciudadano, como es el caso de la mejora del contrato de limpieza de calles, el mantenimiento de parques y jardines o el nuevo contrato de la recogida de residuos.

Por lo que respecta a los intereses de los préstamos, disminuyen significativamente en un 67% respecto al ejercicio anterior a consecuencia de la política de prudencia y sostenibilidad financiera. La alcaldesa también destaca que "las últimas amortizaciones de préstamos efectuadas en los últimos años están minorando la carga financiera que debe asumir el Ayuntamiento, lo que permite liberar crédito para poder atender de mejor forma los servicios públicos prestados a la ciudadanía". Además, el Ayuntamiento liquidará el ejercicio 2025 con remanente de tesorería en positivo y, al mismo tiempo, con una reducción histórica de la deuda municipal.

La alcaldesa de Tavernes, durante su intervención / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna apunta que la aprobación del presupuesto municipal de 2026 "confirma que Tavernes avanza con un proyecto sólido, responsable y centrado en las personas. Aprobar el presupuesto por tercer año consecutivo en tiempo y forma es un indicador claro que el proyecto de gobierno se consolida", y ha subrayado que este hecho se produce "con la deuda municipal más baja de las últimas décadas". Una situación que, tal y como ha explicado, "nos permite afrontar el 2026 con garantías y posibilitar la llegada de inversiones importantes que transformarán y modernizarán Tavernes de manera significativa".

En este sentido, Romero ha señalado que "2026 será el año en que se podrá ver de forma palpable el trabajo realizado durante estos años de gestión". Entre las actuaciones previstas, ha destacado “la finalización de las obras de la piscina cubierta, la creación de un nuevo espacio polivalente, la continuación y ampliación del plan integral de mejora de aceras y calles, la implantación de indicadores inteligentes en la señalización de tráfico, la adecuación de la nave para los monumentos de las Fallas y la mejora de las fiestas del pueblo”.

Romero ha hecho hincapié en el refuerzo de las políticas sociales que contempla el presupuesto, con ayudas al servicio de atención domiciliaria para personas dependientes y mayores, los cheques bebé y el apoyo a familias monoparentales, entre otras iniciativas. "De esta forma aseguramos que la política presupuestaria no sólo actúa sobre las infraestructuras y los servicios generales, sino que llega directamente a las personas que más lo necesitan", ha afirmado. Ahorrar para poder decidir desde la prudencia no es renunciar a avanzar; es trabajar con responsabilidad, sensatez y coherencia, pensando siempre en el interés general y en el futuro de Tavernes", ha concluido.