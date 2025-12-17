El AC Gandia de Halterofilia destaca en el Campeonato Autonómico Máster
El club de la capital de la Safor suma varias medallas
El Atlético Club Gandia de Halterofilia firma una sobresaliente actuación en el Campeonato de la Comunitat Valenciana Máster, logrando varios podios y dejando su sello en una competición de alto nivel que reunió a los mejores halteras veteranos de la Comunitat Valenciana.
El gran protagonista de la jornada fue Florian Huet, que se proclamó campeón en su categoría de edad M40 y, además, consiguió la mejor marca absoluta de toda la competición, confirmando su excelente estado de forma.
También subió a lo más alto del podio Juan Negre, que se alzó con el título de campeón en M45 y firmó la tercera mejor marca global del campeonato, en una actuación de gran solidez y regularidad.
Por su parte, Manuel Sáez completó una destacada participación al lograr el subcampeonato en la categoría M55, mientras que Aaron Creix rozó el podio con una meritoria cuarta posición en M45, en una categoría especialmente exigente.
Estos resultados refuerzan el excelente trabajo que viene realizando el AC Gandia de Halterofilia en el ámbito máster, consolidándose como uno de los clubes de referencia en la halterofilia autonómica gracias al compromiso, la experiencia y la constancia de sus deportistas.
