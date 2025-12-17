El balance del año del PP de Gandia: "Más delincuencia, pobreza e impuestos"

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia, Víctor Soler, ha respondido a las declaraciones del alcalde socialista, José Manuel Prieto, realizadas en su desayuno de Navidad con los medios de comunicación locales y, como era de esperar, ha dibujado un paisaje político y social de Gandia completamente diferente al que ha resumido la primera autoridad local.

Soler ha asegurado que “el gobierno socialista no puede estar orgulloso de su gestión de la ciudad con un 30% de personas en riesgo de exclusión social, un incremento de los delitos en un 7% durante el último año, la constante suciedad en nuestras calles o los impuestos más altos de España”.

En la réplica al alcalde, y también a la primera teniente de Alcaldía, Alícia Izquierdo, Soler ha lamentado la “falta de avances en todos los proyectos que se han anunciado”, calificando el panorama político local como el resultado de una “falta de gestión e incapacidad del gobierno socialista para gobernar esta ciudad”, lo que contrapone a la gestión del “gobierno del Consell del Partido Popular que avanza y cumple en proyectos estratégicos como la CV-60, la construcción de 109 viviendas de protección pública en Santa Anna, las subvenciones para las mejoras en la Insigne Colegiata de Gandia, la gratuidad de las 'escoletes' o la apertura 24 horas del Centro de Salud del Grau".

Con todo, Soler define al gobierno del Consell de la Generalitat del PP como un ente "que trabaja con hechos y gestión en lugar de palabras y discursos vacíos” frente al “gobierno de marketing y falta de gestión del gobierno socialista de Gandia”.