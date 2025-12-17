Confirmada la nueva fecha y la hora del derbi entre el CF Gandia y el CE la Font d'en Carròs
El choque de rivalidad comarcal fue aplazado el domingo por la alerta roja meteorológica
Gandia
El derbi saforense de la Liga en Primera FFCV entre el CF Gandia y el CE la Font d'en Carròs ya tiene nueva fecha y hora, tras ser aplazado el pasado domingo, 14 de diciembre, por la la alerta roja meteorológica.
El choque se jugará el miércoles, 7 de enero de 2026, en el Estadio Guillermo Olagüe, a las 20.30 horas. Así lo han acordado las directivas de ambos clubes con el beneplácito de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.
Este choque corresponde a la 12ª jornada del campeonato. El que sí jugó este pasado sábado y perdió fue el CF Simat por 1-3 ante el CD Enguera. No fue un buen partido de los de la Valldigna, que se vieron claramente condicionados desde muy temprano al encajar el primer gol en el minuto 2.
