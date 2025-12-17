La conocida tienda que cierra en Gandia y el rifirrafe político que ha generado

Zara, una de las marcas de la empresa Inditex, va a cerrar una de sus tiendas en uno de los centros comerciales periféricos de Gandia. No se trata de una decisión que afecte exclusivamente a esta ciudad sino que, como señala la propia marca, se debe a un plan que en toda España va a suponer la clausura de 136 establecimientos de venta presencial. Zara, como están haciendo tantas otras marcas, se está adaptando al incremento de las ventas online y va a reforzar esa parte del negocio que, por lo visto, va a ser esencial en su facturación.

Pero en Gandia, donde la polarización política está a flor de piel, la decisión de Inditex en absoluto ha pasado desapercibida. Más bien al contrario. Se ha colado de lleno en el rifirrafe entre los partidos políticos y, como casi siempre ocurre, de ese «mal» la oposición del PP y Vox han culpado directamente al Gobierno local. Personalizando, incluso el responsable es el propio alcalde, José Manuel Prieto.

Según el PP, el cierre de la tienda de Zara en el centro comercial la Vital de Gandia es «el resultado de muchas malas decisiones del régimen socialista», y añade que este es «el gobierno de la foto y del vídeo, de los enchufados, de comprar voluntades para seguir en el poder mientras Gandia empieza a ser irrelevante comercialmente».

Es más, en su estrategia de desgaste al Gobierno local, el portavoz popular, Víctor Soler, ha echado mano de la historia. «Antes a Gandia venía gente de todos los pueblos a comprar, y hoy vemos cómo las grandes marcas se marchan porque ya no les compensa quedarse». Y eso se debe, en su opinión, a que «el Gobierno socialista no cree en el comercio de Gandia».

A partir de ahí enumera una serie de razones por las que cree que la capital de la Safor pierde competitividad en el mundo del comercio, y cita que no hay un acceso a la autopista, que se privatizan los aparcamientos o que aumentan las multas.

En contraposición, Víctor Soler estima que otros municipios, como Oliva, Ondara, Dénia u Ontinyent, atraen a empresas logísticas y mantienen sus centros comerciales, mientras que sitúa a Alcoi como «referente industrial».

A las críticas por el cierre de Zara se ha sumado el concejal de Vox, Manuel Millet, quien se pregunta si Gandia «camina hacia un centro comercial fantasma», en referencia al complejo de la Vital, e incluso añade si esa tienda cierra es que Gandia «tiene que estar muy mal» porque «las grandes marcas no huyen por capricho, sino de la ruina, la inseguridad y la mala gestión del PSOE». Es más, concluye Millet, «cuando se van las empresas, no fracasan ellas, fracasa el PSOE», una expresión que va en la línea marcada por el líder del partido, Santiago Abascal, de acoso y derribo a los gobiernos progresistas.

Bulos y mentiras

A todo ello ha respondido tanto el PSPV como el propio alcalde gandiense. José Manuel Prieto ha señalado que las críticas de la oposición son «incoherentes y deshonestas» porque el cierre de la tienda física de Zara en Gandia responde a una política de empresa y, en todo caso, a la gestión de un centro comercial privado en cuyas decisiones no interviene el ayuntamiento. Por eso el alcalde llamó a que, en política, «se tiene que opinar con garantías de no faltar a la verdad», y concluyó que, ante esta situación, lo más importante es pensar en los puestos de trabajo de quienes han estado atendiendo a los clientes en esas tiendas.

El PSPV, además, recuerda a Víctor Soler que es la Generalitat, gobernada desde hace dos años y medio por el PP, la administración que está «bloqueando» la construcción del enlace directo a la autopista AP-7, y preguntan al líder del PP gandiense qué párking se ha privatizado en el entorno de las tiendas de Zara cuando, en realidad, el Gobierno local ha impulsado en los últimos años varias campas para dejar los coches gratuitamente, tanto en las inmediaciones del centro histórico como en otras áreas de la ciudad. Los socialistas también recuerdan que ni se ha incrementado el nivel de multas ni se ha puesto zona azul de aparcamiento de pago controlado junto a la zona comercial de la Vital, donde ha cerrado la tienda del grupo Inditex que ha dado pie a este auténtico debate sobre el comercio de Gandia.

«Son bulos y mentiras», concluyen los socialistas refiriéndose a las críticas del PP y de Vox, y cierran la polémica indicando que «una vez más, Víctor Soler hace el ridículo» cuando se erige «como el máximo defensor de las grandes superficies comerciales al tiempo que se autoproclama salvador del pequeño comercio de Gandia».