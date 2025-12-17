La Cursa Solidària Sant Silvestre de Gandia 2025 calienta motores
La organización abre las inscripciones para la jornada lúdico deportiva
Llega la carrera más divertida del año: El Club de Córrer el Garbí de Gandia organiza una nueva edición de la Cursa Solidària Sant Silvestre de Gandia. Correr, caminar o simplemente disfrutar del ambiente festivo con la familia, amigos o club para convertir este día en una fiesta imborrable.
La prueba no competitiva será el martes, 30 de diciembre, a las 20:30 horas, con inicio y final en la plaza Major del Ayuntamiento de Gandia.
Las inscripciones se pueden realizar el mismo día de la carrera o en los puntos indicados en el cartel anunciador de la misma. El precio es de 5 euros más 1 kg solidario para el Menjador Social o la Cruz Roja. (www.ccelgarbí.org).
Se puede colaborar en la recogida de alimentos solidarios sin tener que participar. Más información en www.gandia.es, esports@gandia.org o en el teléfono 962 959 696.
