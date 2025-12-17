Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cursa Solidària Sant Silvestre de Gandia 2025 calienta motores

La organización abre las inscripciones para la jornada lúdico deportiva

Una imagen de la Cursa del año pasado

Una imagen de la Cursa del año pasado / Àlex Oltra

Salva Talens

Gandia

Llega la carrera más divertida del año: El Club de Córrer el Garbí de Gandia organiza una nueva edición de la Cursa Solidària Sant Silvestre de Gandia. Correr, caminar o simplemente disfrutar del ambiente festivo con la familia, amigos o club para convertir este día en una fiesta imborrable.

La prueba no competitiva será el martes, 30 de diciembre, a las 20:30 horas, con inicio y final en la plaza Major del Ayuntamiento de Gandia.

Las inscripciones se pueden realizar el mismo día de la carrera o en los puntos indicados en el cartel anunciador de la misma. El precio es de 5 euros más 1 kg solidario para el Menjador Social o la Cruz Roja. (www.ccelgarbí.org).

Se puede colaborar en la recogida de alimentos solidarios sin tener que participar. Más información en www.gandia.es, esports@gandia.org o en el teléfono 962 959 696.

