Derbi entre Proinbeni UpB Gandia y CEB Llíria: Este miércoles, segundo intento

Proinbeni y Lliría se enfrentan en Gandia este miércoles, 17 de diciembre. Se trata del choque de la 11ª jornada de la Liga en Segunda FEB aplazado el pasado domingo por la alerta roja meteorológica. El choque está programado a las 19.30 horas.

Los enfrentamientos entre el primer equipo de UpB Gandia y el conjunto edetano son derbis y también ya clásicos. Vienen de la Tercera FEB (Liga EBA) y ahora se repiten en Segunda FEB. El último referente data del pasado mes de septiembre en la Copa de España con victoria de los de la Safor por 100-60.

Los gandienses afrontan el choque con 7 victorias y 3 derrotas. Los de Llíria ocupan la octava plaza con 6 triunfos y 4 tropiezos, todo ello tras los resultados del pasado fin de semana. El único partido que no se jugó fue, precisamente, este derbi valenciano.

El entrenador de Proinbeni, Alejandro Mesa, comenta sobre su ex equipo que "la Copa de España era pretemporada, pero ahora el Llíria es bastante fiable. Basan su juego en el tiro de tres, anotan más de 12 canastas de 3 puntos por partido, y cuentan con el liderazgo en pista del base Alonso Meana. Son un bloque con mucha pólvora".

En lo que se refiere a Proinbeni, Mesa confirma la reaparición del pívot Juanjo Santana, tras seis partidos sin jugar por la fractura de un dedo de la mano, pero comenta con preocupación que Luis Ferrando y Javi Soler son dudas por diversos motivos.

Por otro lado, UpB Gandia ya prepara el último partido del año a disputar este sábado, 20 de diciembre, a las 17 horas. Será contra el Molina Basket, pero se juega en el Pabellón Príncipe Felipe de Murcia. Se cambia de escenario, fecha y hora a petición del conjunto de Molina porque se trata del partido de presentación del 70º Aniversario de la Federación Murciana de Baloncesto.

El club gandiense fleta un autobús para la afición que quiera desplazarse. La entrada al partido más el viaje cuestan 20 euros. La salida es las 13 horas desde el Pabellón Municipal de Gandía. Se puede reservar plaza en el 648 86 06 87.