José Marín se clasifica octavo en el Campeonato de España Juvenil de Marcha de Invierno

El atleta del Club d’Atletisme Safor Teika José Marín compitió en el Campeonato de España de Marcha de Invierno de Promoción y 10 km máster, que se disputó el domingo pasado en O Barco de Valdeorras, en la provincia de Ourense, en una mañana apacible, temperatura cercana a los 10 grados y sin apenas viento.

El marchador fue octavo en la carrera de los 5 kilómetros en la categoría Sub18 (Juvenil), con una mejor marca personal de 22.03. Este registro supone, además, un nuevo récord absoluto del club "groguet" de Gandia, tras batir el que tenía Iván Casco, con 22.23.