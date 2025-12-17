Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Júlia, de Tavernes, i Victoria, passen a la final del Trofeu Mestres Vito de raspall professional

Ama i Amparo són les seues rivals en la final de diumenge 21 a Pelayo

Les &quot;mestres&quot; del Trofeu Vito. De roig, les finalistes amb Júlia de Tavernes

Salva Talens

Gandia

El Trinquet de la Llosa de Ranes ha acollit este dimarts les semifinals del Trofeu Mestres Vito de raspall professional femení. La jugadora de Tavernes de la Valldigna, Júlia, i la resto Victoria, per un costat, i la parella d'Ana i Amparo, per altra banda, han guanyat i s'han classificat per la gran final del pròxim 21 de desembre al Trinquet de Pelayo.

La partida de Júlia i Victoria ha estat molt igualada i dauera a l'inici. Cada equip anava sumant amb dificultats el joc des de la treta fins el 15 iguals. Victoria i Júlia han demostrat molta compenetració i el trio ha jugat molt bé també amb Anabel tancant molts quinzes a la punta, Mar ratllant un nivell espectacular i Clara que eixia de lesió i ha estat correcta. El 20 per 15 ha caigut del costat roig des del rest i la parella ha aprofitat per a adjudicar-se des del traure el bitllet per a la gran final. (25-15).

En l'altra semifinal, Ana i Amparo triomfen davant Àngela, Natalia i Isabel per 25-05. La parella ha començat molt centrada. S'ha anotat tres jocs consecutius amb molta solvència. A partir d'ahí, Natalia i Isabel parlen per a situar-se millor a la canxa i trobar el forat de la parella. S'ha igualat molt la partida però l'avantatge roig ja era massa com per a poder donar-li la volta al marcador tot i el bon final de partida del trio amb una Natalia molt protagonista. A les postres, Ana i Amparo passen a la final.

