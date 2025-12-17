Júlia, de Tavernes, i Victoria, passen a la final del Trofeu Mestres Vito de raspall professional
Ama i Amparo són les seues rivals en la final de diumenge 21 a Pelayo
El Trinquet de la Llosa de Ranes ha acollit este dimarts les semifinals del Trofeu Mestres Vito de raspall professional femení. La jugadora de Tavernes de la Valldigna, Júlia, i la resto Victoria, per un costat, i la parella d'Ana i Amparo, per altra banda, han guanyat i s'han classificat per la gran final del pròxim 21 de desembre al Trinquet de Pelayo.
La partida de Júlia i Victoria ha estat molt igualada i dauera a l'inici. Cada equip anava sumant amb dificultats el joc des de la treta fins el 15 iguals. Victoria i Júlia han demostrat molta compenetració i el trio ha jugat molt bé també amb Anabel tancant molts quinzes a la punta, Mar ratllant un nivell espectacular i Clara que eixia de lesió i ha estat correcta. El 20 per 15 ha caigut del costat roig des del rest i la parella ha aprofitat per a adjudicar-se des del traure el bitllet per a la gran final. (25-15).
En l'altra semifinal, Ana i Amparo triomfen davant Àngela, Natalia i Isabel per 25-05. La parella ha començat molt centrada. S'ha anotat tres jocs consecutius amb molta solvència. A partir d'ahí, Natalia i Isabel parlen per a situar-se millor a la canxa i trobar el forat de la parella. S'ha igualat molt la partida però l'avantatge roig ja era massa com per a poder donar-li la volta al marcador tot i el bon final de partida del trio amb una Natalia molt protagonista. A les postres, Ana i Amparo passen a la final.
