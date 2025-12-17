Pasión por el boxeo en la Safor: Cuatro jóvenes persiguen el sueño del profesionalismo

El boxeo es un deporte exigente, pero en la Safor existe un grupo de jóvenes que intentan abrirse camino en esta disciplina. Solo les importa el presente y lo viven con auténtica entusiasmo.

Uno de esos boxeadores es Daniel Ausina Torregrosa, "El Toro Ausina". Natural de Piles y de 22 años de edad, lleva dos años metido en este mundo desde que debutara sobre un ring en el Trofeo Navidad de Villarreal allá por diciembre del año 2023. Dani, como le conocen en el pueblo, boxea en la categoría de peso pesado (87-90 kgs).

Ha disputado cinco combates que cuenta por victorias, es campeón del Trofeo La Liga 2025 y del Cinturón Barrull Promotions, además de subcampeón de la Comunitat Valenciana. Su próxima pelea será en el mes de febrero en Elche. Su sueño, como el de sus colegas saforenses, es ser algún día profesional.

Los cuatro púgiles de la Safor / Levante-EMV

Empezó en el boxeo porque le gustaban los deportes de contacto. En su momento le vieron condiciones y se animó a subir al cuadrilátero, aunque tras el segundo enfrentamiento le entraron las dudas de seguir o no en esta disciplina. Al final, superó sus miedos y ahí está, con ganas de todo.

Su objetivo es "ganarme la vida", argumentando que "es un deporte que me da mucha fuerza para afrontarlo todo. Ahora que puedo, voy a intentarlo, sin ningún miedo". Ausina compagina la práctica deportiva con su trabajo de preparador físico (Grado Medio y Superior de Deportes) y ahora mismo estudia para preparar oposiciones a bombero.

En el grupo de apasionados por el boxeo destacan también Denis Soler Mari, campeón del Trofeo Barrull 2025, así como Tomás Goy Oliva e Ismael Atef Llorca, segundo y tercer clasificado, respectivamente, en el campeonato de la Comunitat Valenciana 2025. Todos ellos, también de la comarca de la Safor. Los cuatro representan la ilusión y la pasión por el boxeo.