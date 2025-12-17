El presupuesto de Gandia para 2026 ya tiene respuesta del Ministerio de Hacienda

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la primera teniente de alcaldía, Alícia Izquierdo, y prácticamente todos los concejales del Gobierno local del PSPV y Compromís, ha anunciado esta mañana la respuesta que ha recibido del Ministerio de Hacienda sobre el proyecto de Presupuesto Municipal de Gandia para 2026. Ese documento es fundamental, toda vez que el Gobierno de España debe autorizar las cuentas municipales para garantizar que no se sale de la senda de estabilidad económica que ha de garantizar la devolución de la deuda.

Prieto ha mantenido esta mañana a la Urbalab el tradicional desayuno de Navidad con los medios de comunicación de la ciudad. Un encuentro que ha servido para hacer balance del año 2025 y avanzar las principales líneas de actuación para 2026.

Durante el acto, el alcalde ha anunciado que el Ministerio de Hacienda ya ha remitido el informe favorable sobre los presupuestos municipales para el próximo ejercicio, cosa que permitirá su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre. De este modo, Gandia empezará 2026 con el presupuesto en vigor desde las primeras semanas del año, una circunstancia que no se producía desde hace muchos años.

"Es una muy buena noticia por dos motivos: porque el Ayuntamiento funciona bien y porque, por primera vez en mucho de tiempo, seremos capaces de aprobar los presupuestos dentro del mismo ejercicio", ha señalado Prieto, quien ha subrayado que esta situación aportará certidumbre, estabilidad y normalidad al funcionamiento municipal, a los convenios con entidades y al conjunto del tejido social y económico de la ciudad.

El presupuesto municipal para 2026 asciende a 108 millones de euros, lo cual supone un incremento de más de 4 millones respecto al ejercicio anterior y lo convierte en el mayor presupuesto de la historia de Gandia. Unas cuentas que el alcalde ha definido como "realistas, inversores y coherentes", basados en el orden económico, un principio que, según ha recordado, "ha guiado la gestión municipal durante la última década". En este sentido, Prieto ha destacado la reducción de la deuda municipal en cerca de 100 millones de euros, de los cuales aproximadamente 20 millones corresponden al periodo en que ejerce como alcalde, así como una amortización de 5,5 millones solo en 2025. "Hemos demostrado que es posible transformar la ciudad, realizar grandes inversiones y, al mismo tiempo, reducir deuda", ha afirmado.

El alcalde ha puesto en valor la estabilidad política como uno de los principales activos de Gandia en un contexto de polarización, así como la capacidad del gobierno local para acordar, concertar y gobernar desde la moderación y la centralidad, "siempre poniendo por delante los intereses de la ciudad".

De igual manera, la primera teniente de alcalde, Alícia Izquierdo, ha asegurado que el visto bueno del Gobierno central a los presupuestos municipales de Gandia de 2026 “es una muy buena noticia y una demostración clara de la buena gestión económica de este gobierno». En este sentido, ha subrayado que "se trata de unos presupuestos solventes y realistas, pero también con una clara visión de futuro, centrados en la inversión y en la mejora de los servicios públicos, el medio ambiente, la educación, el patrimonio, la vivienda o el bienestar social".

Inversiones, proyectos estratégicos y apuesta por las personas

Entrando en el contenido del presupuesto que se aprobará, Prieto ha avanzado que 2026 será un año claramente inversor, con un capítulo supera los 20 millones de euros y que complementan los 130 millones de inversiones en marcha gracias a las aportaciones otras administraciones y de la empresa privada. En este sentido, ha destacado proyectos estratégicos como el desarrollo del polígono de Sanxo Llop, las obras del cual ya superan el 50% de ejecución y que estará finalizado en 2026, y el futuro pabellón Gandia Arena, una infraestructura "clave para el deporte, el turismo y la celebración de acontecimientos de ámbito nacional e internacional".

A estos proyectos se suman otras actuaciones relevantes como el Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar del CSIC en el puerto, la transformación del entorno portuario, la mejora de infraestructuras deportivas, el refuerzo de los sistemas de gestión de emergencias y la continuidad del plan de saneamiento y de las inversiones en seguridad y protección ciudadana.

El alcalde ha remarcado que los presupuestos mantienen una apuesta clara por las personas, combinando grandes proyectos estratégicos con actuaciones del día a día, como el refuerzo de la limpieza, el mantenimiento urbano y planes pioneros impulsados por el Ayuntamiento de Gandia, entre los cuales el Pla Respecte, las políticas de salud mental para jóvenes como el Pla Parlem, la lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores con el Pla Radars, el Pla Vivienda, el Pla Resol o las iniciativas de apoyo al comercio local.

Balance positivo de 2025

En su balance del año, Prieto ha señalado que todos los indicadores económicos de Gandia han mejorado, tanto respecto al año anterior como en comparación con el inicio de la legislatura. Gandia se sitúa entre los municipios de la Comunitat Valenciana donde más se está reduciendo el paro, al mismo tiempo que crece el número de proyectos empresariales y la actividad económica.

"Ha sido un año bueno, con retos y dificultades, pero hemos sido capaces de ser realistas y ambiciosos a la vez, de no prometer aquello que no se puede cumplir y de pensar en grande con los pies en el suelo", ha afirmado la primera autoridad local.

Como conclusión, el alcalde ha señalado que el objetivo para 2026 será culminar los proyectos iniciados, consolidar las inversiones en marcha y continuar trabajando para captar nuevos recursos, siempre anteponiendo los intereses de Gandia por encima de cualquier otro.

Por su parte, la primera teniente de alcaldía, Alícia Izquierdo, ha asegurado que la gestión ha sido “claramente positiva, especialmente en áreas clave como el medio ambiente, la educación y el patrimonio, pero también en el trabajo transversal que desarrollamos desde todo el gobierno municipal”. Entre las acciones ha destacado que se ha continuado avanzando en la renaturalización de la ciudad, “con actuaciones en el río Serpis y al Barranco de Beniopa, en el mantenimiento de las zonas verdes y en políticas que hacen de Gandia una ciudad más amable, resiliente y preparada para el cambio climático”.

También se han consolidado proyectos educativos de ciudad y se ha avanzado en la recuperación y dignificación del patrimonio y en las políticas de memoria democrática, “demostrando que somos un gobierno responsable, con capacidad para gestionar el presente y trabajar con una visión clara de futuro". "Nosotros siempre lo hemos dicho, vamos a continuar siendo garantía de unas políticas de rigor, de coherencia, de izquierdas valencianistas y feministas, que piensan realmente en las personas y en la mejora de la calidad de vida”, ha concluido Izquierdo.