Tavernes de la Valldigna ya tiene a punto la remozada tribuna del Camp Municipal d'Esports

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha coordinado la ejecución de las obras de reforma de la tribuna del Camp Municipal d'Esports. Se trata de una actuación que supone una inversión de fondos propios municipales, destacando los 33.000 euros que se destinan al cambio de los asientos.

El concejal responsable del área y miembro del Gobierno Local, Josep Llàcer, explica que "ya podemos ver cuál ha sido el resultado con los asientos rojos y azules como los colores de la UE Tavernes".

Un detalle de la tribuna con los asientos nuevos / Pepe Juan

El edil explica que "hemos renovado los baños públicos ubicados en el interior de la tribuna, también se han instalado redes de protección, nuevas lonas, la megafonía, se han pintado las paredes y se han reparado las juntas de dilatación para evitar filtraciones como paso previo a la renovación integral de los asientos".

Con estas obras "queremos que los deportistas, aficionados y familiares que utilizan la instalación tengan todas las comodidades para disfrutar del deporte y en concreto del fútbol todo el año", concluye el regidor.