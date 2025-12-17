Una voz gandiense en las negociaciones de pesca en Bruselas

La presidenta de la Cofradía de Pescadores de Gandia, Carmen Argudo, estuvo presente el jueves y el viernes en Bruselas en las negociaciones que mantuvieron el ministro Luis Planas y los representantes del sector sobre las posibilidades de pesca de la flota para 2026, y donde finalmente, tras dos jornadas maratonianas y muy difíciles, se alcanzó un acuerdo, si bien este no acabó de contentar a la delegación española.

Como ya informó Levante-EMV, el pacto alcanzado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, respecto de las embarcaciones de arrastre del Mediterráneo, les permite faenar 143 días en 2026 sin necesidad de medidas compensatorias, lo que, sumado a los 52 días subvencionados por la UE, garantiza la viabilidad de este sector, también en Gandia.

Carmen Argudo reconoció que esto mejora las condiciones de los últimos cinco años, «pero sigue siendo insuficiente», y lo califica de «mal menor», al igual que sus compañeros del sector.

El año pasado la Comisión Europea propuso solo 27 días de pesca para la flota española del Mediterráneo que se pudieron ampliar hasta 130 con la aplicación de medidas compensatorias como el cambio de mallas para hacerlas más selectivas, la utilización de técnicas como las puertas voladoras (un sistema que permite arrastrar la red a un metro y medio por encima del fondo marino, y por tanto no lo erosiona) y la ampliación de vedas.

A la vista del cumplimiento de los compromisos y tras la consulta con el comisario de Pesca, Costa Kadis, el pasado 24 de noviembre la Secretaría General de Pesca asignó 13 días adicionales para posibilitar que la flota pudiera faenar hasta final de año.

El ministro señaló que la situación de partida de este año era aún más difícil, al proponer la Comisión solo 9,7 días de pesca, algo que calificó de «otro planeta» y que supondría prácticamente desterrar a los pescadores del Mediterráneo porque «nadie puede mantenerse si trabaja solo nueve días al año».

Pero el acuerdo alcanzado en la madrugada del sábado, tras una dura negociación, asigna a la flota española 143 días sin condicionarlos a la aplicación de nuevas medidas complementarias, más que las que ya se emplean, como el ancho de mallas ya utilizado este año, las puertas voladoras y las vedas espacio-temporales. «Es un salto muy importante», declaró el ministro.

Planas recalcó que para la consecución de este resultado fue clave mantener la unidad entre España, Francia e Italia. El ministro también puso sobre la mesa que los pescadores españoles del Mediterráneo «han demostrado que es posible pescar y conservar».

El nuevo comisario, Kadis, se ha comprometido a reformar el reglamento del Mediterráneo para que no se tome como referencia para los recortes a la especie que está en peor situación biológica, porque se trata de una pesca multiespecies.

Argudo comparte la visión del ministro y asegura que, también en aguas de Gandia, con la excepción de la cigala, las especies se están recuperando, «y los pescadores somos los primeros interesados que así sea».

La única patrona

El pacto de la UE afecta en Gandia a las cinco barcas de arrastre que hay: Nova Emi, l’Estel de Gandia, Nou So de Mar, Els Polits y Roque. Era la primera vez que Carmen Argudo, nombrada patrona mayor en marzo, viajaba a Bruselas en compañía del sector y del ministro. Asegura que desde el primer momento pudo notar la «tensión» que se palpaba en el ambiente.

El sector estuvo alojado en un hotel próximo al Parlamento Europeo, y desde allí aguardaban noticias. El ministro les visitó en dos ocasiones, el jueves, para advertirles de que la cosa no iba bien y, una vez logrado el acuerdo, en la madrugada del sábado, a las 3.30 horas. El mismo sábado por la tarde Argudo aterrizaba de vuelta en Manises.

«Lo más difícil -narra Argudo- era explicar a las autoridades comunitarias que en el Mediterráneo la mayoría de barcas son de artes menores y no tenemos una gran pesca extractiva». «Ojalá que el mar siempre tenga peces», llegó a espetarle Argudo a la segunda de Pesca en la UE, la búlgara Charlina Vitcheva, una mujer contraria al pacto alcanzado el sábado.