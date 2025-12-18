Compromís per Gandia lamenta que PP y PSOE no apoyen el traspaso de competencias de Cercanías

Compromís per Gandia llevará al pleno municipal de este viernes una declaración institucional para exigir "un servicio de Cercanías digno, fiable y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía de Gandia y la Safor", así como para reclamar "el traspaso de las competencias de Cercanías a la Generalitat con la financiación y las inversiones necesarias".

Una propuesta que, según los nacionalistas, "a pesar de responder a una reivindicación ampliamente compartida por la sociedad valenciana, no contará con el apoyo ni del PP ni del PSOE, tal y como ya han manifestado en la Junta de portavoces celebrada el pasado martes".

“La declaración institucional pone negro sobre blanco una situación que miles de personas sufren diariamente: retrasos constantes, trenes masificados, averías frecuentes, carencia de frecuencias y un deterioro continuo del servicio, consecuencia directa de años de desinversión del Estado en el País Valenciano, un problema estructural que afecta a trabajadores, estudiantes, personas mayores y familias, y que condiciona gravemente su calidad de vida”, explicó la coportavoz, Esther Sapena.

Compromís defiende que el traspaso de Cercanías a la Generalitat "es una herramienta clave para mejorar el servicio, puesto que permitiría decidir desde la proximidad, coordinar el tren con otros medios de transporte público y avanzar hacia un sistema de movilidad integrado, eficiente y sostenible".

Eso sí, la formación deja claro que no acepta un traspaso vacío, sino que "tiene que ir acompañado de los recursos económicos y de las inversiones necesarias en infraestructuras, material móvil, seguridad y personal".

Por eso Sapena, criticó la postura del PP y del PSOE: “Resulta indignante que dos partidos que dicen defender los intereses de Gandia se niegan a apoyar en una declaración que simplemente pide un transporte público digno. Es una hipocresía absoluta”.

Sapena recordó que el traspaso de Cercanías ya fue aprobado por unanimidad en Les Corts en 2018 y que incluso el expresidente Ximo Puig lo volvió a reivindicar en 2021, defendiendo que la gestión autonómica permite garantizar un mejor funcionamiento de un servicio básico.

“¿Qué ha cambiado desde entonces? Que ahora el PP gobierna la Generalitat y el PSOE gobierna el Estado. Y cuando gobiernan, dejan de reclamar aquello que antes defendían. Siempre pasa lo mismo”, señaló.

Desde Compromís subrayan que Gandia es una ciudad con un peso demográfico, universitario, turístico y económico incuestionable, y que "no puede continuar sufriendo un servicio ferroviario propio del siglo pasado mientras el País Valenciano continúa a la cola en inversiones ferroviarias". “La movilidad es un derecho, no un privilegio, y Gandia no puede continuar siendo víctima de la desidia y los cálculos políticos del PP y el PSOE”, concluyó la concejala de Compromís.