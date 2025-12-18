Gandia finaliza la reurbanización del último tramo de la calle Joan de Joanes

Ya han acabado en Gandia las obras de reurbanización y humanización del último tramo de la calle Joan de Joanes, comprendido entre las calles Primer de Maig y Sant Pere, dentro del Pla de Humanización de Plazas y Calles. La actuación ha contado con una inversión de más de 225.000 euros y ha tenido una duración de cuatro meses, cumpliendo los plazos previstos.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por el presidente de la Junta de Distrito de la plaza El·líptica–República Argentina, Adrià Vila, y por el director general de Servicios Básicos, Sebas Gálvez, visitaron el resultado final de las obras, junto con vecinos del barrio y responsables de su ejecución.

Con esta intervención se completa la renovación integral de la calle, puesto que el año pasado se actuó en el tramo comprendido entre Primer de Maig y Abat Sola, hecho que permite disfrutar ahora de un vial totalmente modernizado.

La obra ha sido ejecutada por la empresa Vials Gandia, dentro de la concesión del servicio de mantenimiento y conservación de vías públicas. Además de la mejora estética y funcional en superficie, la actuación ha incluido importantes trabajos en infraestructuras básicas, como la renovación de la red de agua potable, con canalizaciones más modernas y de mayor capacidad, así como la sustitución de las conducciones del alumbrado público.

En cuanto al espacio urbano, se han ampliado las aceras, reubicado los imbornales, respetado las plazas de aparcamiento existentes e instalado nuevo arbolado con sus correspondientes alcorques y red de riego.

También se han colocado nuevas papeleras y, atendiendo una petición vecinal, se ha descartado la instalación de bancos. Durante la visita, el alcalde ha destacado: “Se trata de una actuación completa, que mejora tanto aquello que se ve como aquello que no se ve, con infraestructuras renovadas, aceras más anchas, arbolado y un espacio urbano más confortable y accesible”.

Prieto subrayó, además, que el Gobierno local continuará avanzando en este modelo de ciudad: “Transformamos escuchando la ciudadanía, atendiendo sus necesidades y propuestas. Apostamos por calles más humanas, accesibles, sostenibles y seguros, con zonas de sombra que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y que sean espacios para vivir y convivir”.

En esta línea, el alcalde comentó que el presupuesto municipal de 2026 prevé una inversión de 1,5 millones de euros para el Plan de Viales, "con el objetivo de continuar la renovación de calles y plazas en todos los barrios de Gandia y avanzar hacia una ciudad de futuro y progreso".